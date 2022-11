Princesse Charlotte : ce titre qu’elle pourrait prendre à son oncle Edward, quatrième fils d’Elizabeth II

La princesse Charlotte pourrait se voir attribuer le titre de duchesse d’Edimbourg, au détriment de son oncle Edward. Ce dernier aurait dû hériter du duché à la mort du prince Philip, mais le roi Charles III semble en avoir décidé autrement.

Un titre conservé pour sa petite-fille. Alors que le roi Charles III n’a pas donné le titre de duc d’Edimbourg à son frère Edward, quatrième enfant d’Elizabeth II et du prince Philip, à qui cet honneur aurait dû revenir après le décès du prince Philip le 9 avril 2021, de nombreuses interrogations planaient sur les raisons de cette décision. Il semble que le mystère soit enfin levé. Le roi Charles III souhaiterait finalement attribuer ce titre à la princesse Charlotte, troisième dans l’ordre de succession après son père William, et son frère George, a révélé ce week-end The Mail on Sunday.

Selon une source citée par le journal britannique «des discussions sont en cours, mais la solution préférée du roi est que ce titre devrait revenir à la princesse Charlotte». «Ce serait une façon appropriée de se souvenir de la reine – qui, bien sûr, avait le titre de duchesse d'Édimbourg – et une façon pour Sa Majesté d'honorer la ligne de succession», poursuit cette source. La fillette, aujourd’hui âgée de 7 ans, devrait toutefois attendre de se marier pour obtenir ce titre.

Un symbole de modernisation de la monarchie ?

Si pour l’heure rien n’est officiel, cette décision est loin d’être anecdotique. Elle s’inscrirait dans une dynamique de modernisation et d’allègement de la monarchie britannique, comme l’avait annoncé Charles III lorsqu’il a succédé en septembre dernier à Elizabeth II.

«Cela vous montre ce que pense le roi. Il s'agit de promouvoir ceux qui sont directement alignés sur le trône plutôt que ceux qui se trouvent sur les bords», a ainsi précisé un spécialiste de la famille royale au Mail on Sunday. Une nouvelle approche qui rebat les cartes.