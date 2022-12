Zazie : la chanteuse confie regretter ses recours à la chirurgie esthétique

Dans un entretien paru en ce mois de novembre dans le magazine S, Zazie a fait des confidences concernant ses expériences avec la chirurgie esthétique. La chanteuse de 53 ans est catégorique : elle ne fera plus d’injections de Botox.

Zazie confie regretter avoir cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique. «J'ai essayé une ou deux fois des trucs et c'était horrible parce que j'ai un visage assez mobile et sur scène je ne me reconnaissais pas, tout était figé. Donc on ne m'y reprendra pas !», a déclaré la chanteuse dans une interview pour le magazine S parue ce 24 novembre. «Il vaut mieux être une vieille ridicule que d'essayer de se rajeunir», a-t-elle ajouté.

Celle qui sera bientôt de retour dans la douzième saison de l'émission «The Voice», ne souhaite plus retoucher son visage depuis une mauvaise expérience avec le Botox, comme elle l’avait relatée en 2018 dans Le Parisien : «J’ai fait une fois du Botox, il y a quinze ans. C’était ridicule, plus rien ne bougeait sur mon visage. Mon front était en plâtre», avait-confié Zazie.

Assumer les cheveux blancs

Quant à ses cheveux blancs, elle a ces dernières années décidé de pleinement les assumer. «Il y a un truc questionnant sur cette société pour les femmes, c’est que, que ce soit dans le gentil ou le plus bizarre, les commentaires qui me sont venus, étaient : ‘Elle a pris un coup de vieux, mais elle est toujours sympa’. Oui, je vous rassure, j’ai en effet pris un coup de vieux, c’est normal, c’est mécanique, tous les ans», avait-elle rétorqué, lors de son passage dans l’émission «Quotidien», aux auteurs de ce type de remarques.

«L’autre truc qui est encore plus bizarre, avait-elle ajouté, c’est que pour une femme (on dit) : 'elle ne fait pas son âge malgré ses cheveux blancs’». J’ai l’impression qu’on trouve que les hommes qui ont des cheveux gris sont assez beaux gosses et qu’on n’en parle pas ou peu, et que pour une femme, c’est un sujet, alors que ça n’en est pas un», avait-elle aussi déploré. «C’est aussi une des libertés de prendre de l’âge, c’est de commencer à s'en faire moins de l’image qu’on renvoie et des commentaires», avait-elle conclu.