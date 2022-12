Kanye West confie «aimer Hitler», son compte Twitter est de nouveau suspendu

Le compte Twitter de Kanye West a ce jeudi de nouveau été suspendu en raison de violation des règles relatives à l'incitation à la violence. Le rappeur de plus en plus isolé après ses récentes remarques antisémites, s'est enfoncé un peu plus en confessant son admiration pour Hitler et les nazis lors d'une interview avec un présentateur américain complotiste.

Le dérapage de trop ? Loin de calmer le jeu après ses remarques antisémites qui ont poussé de nombreuses marques, dont le géant allemand Adidas, à couper les ponts avec lui, Kanye West en a ce jeudi 1er décembre rajouté une couche, déclenchant un déluge de condamnations. Le rappeur a une nouvelle fois tenu des propos antisémites et son compte Twitter a de nouveau été suspendu «pour avoir enfreint les règles».

Il y avait publié une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David. «Simplement pour clarifier que son compte a été suspendu pour incitation à la violence», a indiqué le nouveau patron de Twitter Elon Musk, qui a donc certaines limites dans la permissivité.

Capture Twitter @kanyewest

Lors d'une apparition ubuesque, le rappeur qui se fait désormais appeler Ye, a clairement confessé son admiration pour Hitler et les nazis. Invité sur le plateau de l'émission «Infowars» du complotiste d'extrême droite Alex Jones, où il a arboré une cagoule noire recouvrant la totalité de son visage, il s'est lancé dans une tirade sur le pêché, la pornographie et le diable.

«Je vois des choses positives aussi concernant Hitler», a déclaré le rappeur. «Ce mec (...) a inventé les autoroutes, a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien, et j'en ai assez», a ajouté Kanye West.

L’ex époux de Kim Kardashian, qui affirme souffrir de troubles bipolaires et a récemment suggéré qu'il pourrait briguer la présidence des Etats-Unis en 2024, a redoublé de provocation, déclenchant des rires choqués de la part de son hôte. «J'en ai assez des étiquettes, tout être humain a apporté quelque chose ayant une valeur, surtout Hitler», a-t-il insisté. Et d'asséner : «J'aime Hitler».

«Les nazis étaient des voyous et ont fait des choses très mauvaises», a tenté de le corriger le présentateur Alex Jones, récemment condamné à payer près d'un milliard de dollars pour avoir nié la réalité d'une tuerie dans une école. «Mais ils ont fait de bonnes choses aussi», lui a rétorqué le rappeur. «Nous devons arrêter d'insulter les nazis en permanence. (...) J'adore les nazis».

Ses propos ont immédiatement suscité un déluge de condamnations de nombreuses personnalités sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, la maison mère de Parler, Parlement Technologies, a annoncé qu'elle renonçait à se faire racheter par le titan du rap. Une décision «prise mi-novembre», a assuré l'entreprise.

Englué dans une série de polémiques, Kanye West a été lâché en cascade ces dernières semaines par les marques avec lesquelles il collaborait. Désormais «défendu» seulement par quelques partisans de l’ultra-droite américaine, il a tour-à-tour été lâché par Adidas, son agence de talent CAA, l’institution financière JP Morgan Chase, Balenciaga, ou encore Gap. A noter qu’il avait déjà été exclu des réseaux sociaux Instagram et Twitter, mais que ses comptes avaient été réactivés après quelques jours.