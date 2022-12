Le prince Harry et Meghan Markle mettent la pression sur la monarchie britannique avec leur documentaire

Le prince Harry et Meghan Markle laissent entendre qu’ils vont tout prochainement faire de nouvelles révélations fracassantes sur la monarchie britannique, dans une série documentaire bientôt disponible.

La famille royale britannique va encore trembler. Alors que de toutes récentes accusations de racisme ont une nouvelle fois écorné l’image de l’institution monarchique, le teaser de la série documentaire Netflix sur le prince Harry et sa compagne Meghan promet de nouvelles révélations explosives de la part du couple, parti s’exiler aux Etats-Unis.

Au début de la vidéo en question, qui a été dévoilée ce jeudi 1er décembre, plusieurs images en noir et blanc défilent, accompagnées d’une musique douce. Des images émouvantes du couple encore jamais diffusées - dont des selfies et clichés personnels rappelant pêle-mêle des souvenirs heureux comme leur voyage en Afrique, une balade avec les chiens, ou encore la grossesse de Meghan.

Mais si cette première partie de la bande-annonce s’attèle à montrer les deux jeunes gens au comble de l’épanouissement, la seconde change subrepticement de tonalité pour se pencher sur un pan plus sombre de leur histoire. On entend alors Harry dire : «Personne ne voit ce qui se passe derrière les portes fermées», puis «Mon devoir était de protéger ma famille».

Meghan Markle apparaît par la suite assise sur un fauteuil en train de pleurer. Quelques secondes après, une photo du prince William, de Kate Middleton et de Camilla Parker Bowles s'affiche, laissant supposer que les tensions avec les membres de la famille royale vont être abordées dans la série.

«Lorsque les enjeux sont aussi élevés, n'est-il pas plus logique d'entendre notre histoire de notre part ?», dit alors Meghan. Une phrase qui doit, tout comme les mémoires à venir du prince Harry, sonner comme une menace pour «la Firme».

Un retentissant précédent

Dans un entretien accordé à la célèbre Oprah Winfrey, la maman de Lilibet et d’Archie avait déjà fait de grosses révélations sur la famille royale, dévoilant qu'elle ne lui serait pas venue en aide quand elle en avait pourtant manifesté le besoin vital. La jeune actrice métisse avait aussi déclaré avoir eu à souffrir du racisme de certains membres de la famille royale.

Hasard du calendrier (ou pas) qui ne fait rien pour arranger Buckingham, un expert antiterroriste a dévoilé cette semaine que Meghan Markle avait fait l’objet de «sérieuses menaces de mort» de la part d'activistes d'extrême-droite quand elle vivait encore au Royaume-Uni.

Des révélations qui éclairent sous un nouveau jour l’exil de Meghan et Harry aux Etats-Unis, et leurs demandes de protection. Dans les six épisodes de la série documentaire de Netflix réalisée par Liz Garbus, le couple ne devrait donc pas seulement revenir sur son histoire d'amour et le début de sa vie au sein de la monarchie britannique, mais bel et bien aussi aborder les raisons de son chaotique départ pour la Californie.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4 — Netflix (@netflix) December 1, 2022

Pour certains observateurs, le timing de la diffusion des extraits du documentaire sur Meghan et Harry fait déjà de l'ombre à Kate Middleton et le prince William, actuellement en visite officielle aux Etats-Unis.

Quelques heures plus tôt, Willliam avait de surcroît déjà dû présenter ses excuses pour les agissements d’une ancienne assistante de la reine Elizabeth II, sa marraine Susan Hussey, qui a démissionné ce mercredi après avoir tenu des propos jugés racistes. Le palais a dit prendre l'affaire «extrêmement au sérieux», et dénoncé «des commentaires inacceptables et vraiment regrettables».

«Le racisme n'a pas de place dans notre société», avait aussitôt déclaré à Boston le porte-parole de William, avant même l'arrivée du prince dont la première visite en huit ans aux Etats-Unis était pour lui l'occasion, dans une démarche que l'on pourrait dire comme allant à l'opposé de celle de son frère, de faire briller la Couronne britannique.