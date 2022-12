«Un couple à trois» : Laeticia Hallyday fait des confidences sur sa vie avec Jalil Lespert

Interviewée par Le Parisien à l’occasion des commémorations du cinquième anniversaire de la mort de son mari Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a évoqué le «couple à trois» qu’elle forme avec Jalil Lespert.

Cinq ans après la disparition de Johnny Hallyday, sa veuve Laeticia se dit toujours en deuil. La maman de Jade et Joy n’a cependant pas tiré un trait sur sa vie amoureuse, et vit depuis deux ans une belle histoire d’amour avec l’acteur et réalisateur Jalil Lespert.

«J'ai un compagnon - Jalil Lespert - qui m'apaise beaucoup, a-t-elle déclaré dans une interview, publiée ce 6 décembre dans Le Parisien. Il a beaucoup de courage, car il accepte mon deuil et d'être parfois dans un couple à trois. Ce n'est pas évident pour lui, mais il le fait avec beaucoup d'amour, d'intelligence, avec un regard extrêmement touchant sur mes enfants et moi, a-t-elle poursuivi. C'est à moi de me remettre en question et d'avancer. Le plus difficile dans ce deuil, c'est que je n'ai pas divorcé de Johnny, c'est la vie qui me l'a pris. Je porte toujours mon alliance, je n'arriverai jamais à me remarier. Mais aujourd'hui, j'arrive à ne plus culpabiliser d'être amoureuse et heureuse.»

Si Jalil Lespert a su trouver sa place dans la famille, il n’est pas près d’éclipser totalement le Taulier. Après les commémorations autour de la disparition du rocker, et une exposition en son honneur, Laeticia Hallyday pense déjà à d’autres projets. «J'aimerais bien pour les dix ans de son départ qu'il y ait une comédie musicale. C'est mon prochain combat, dès le mois de janvier. Il y a encore des chansons inédites, y compris récentes, mais ce sera dans un autre temps. Il ne faut pas aller trop vite, faire trop de choses», a-t-elle ainsi annoncé, certainement pour le plus grand bonheur des fans.