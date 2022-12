Tina Turner annonce la mort de son fils Ronnie

Tina Turner, icône de la chanson américaine, vient d’annoncer la mort de son fils Ronald Turner, le samedi 10 décembre sur Instagram.

La star américaine est en plein deuil. Après avoir perdu son premier fils quatre ans plus tôt, Tina Turner vient d’annoncer la mort de Ronald, son cadet âgé de 62 ans, par le biais d’une publication Instagram. «Ronnie, tu as quitté le monde bien trop tôt. Dans la douleur, je ferme les yeux et je pense à toi, mon fils bien-aimé», a-t-elle écrit en description d’une photo.

Ronald Turner emporté par un cancer

Quelques heures plus tôt, c’est sa femme Afida Turner qui a annoncé le décès de son mari en première sur les réseaux sociaux.

La chanteuse française a fait part de sa tristesse et a également annoncé la cause de la mort de Ronnie. Ce dernier a été emporté par un cancer, en tombant malade trois semaines auparavant selon les dires de la star de la téléréalité.