Diddy : le rappeur annonce avec bonheur l'arrivée d'une nouvelle fille dans sa famille

Le rappeur Sean Combs, alias Diddy, a annoncé ce samedi 10 décembre sur Twitter l’arrivée d’une nouvelle petite fille : Love Sean Combs.

Au comble du bonheur. Le rappeur et producteur Diddy, alias Sean Combs, alias Puff Daddy, alias P. Diddy, alias Diddy, alias Love (récemment), a annoncé ce samedi l'arrivée d'une nouvelle petite fille dans sa famille. «Je suis tellement béni d'accueillir ma petite fille Love Sean Combs dans le monde», a-t-il écrit ce 10 décembre sur Twitter, sans dévoiler l'identité de la mère de l’enfant. «Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie et moi-même vous aimons tous tellement !», a-t-il ajouté.

Une source proche de Diddy a déclaré à TMZ que le bébé était né en octobre dans un hôpital de Newport Beach, en Californie.

I’m so blessed to welcome my baby girl Love Sean Combs to the world. Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie and myself all love you so much! God is the Greatest!

— LOVE (@Diddy) December 10, 2022