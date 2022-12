«Harry & Meghan» : le documentaire «pas en contradiction» avec la volonté des Sussex de «se retirer de la vie publique royale»

«Le documentaire ‘Harry & Meghan’ n’est pas en contradiction avec la volonté de se retirer de la vie publique royale», rétorque une représentante des Sussex à ceux qui critiquent les époux pour avoir partagé des éléments privés de leur vie.

Le duc et la duchesse de Sussex expliquent que leur documentaire «Harry & Meghan» n’est absolument pas en contradiction avec leur volonté de s’éloigner de la vie publique royale.

Comme l'a rapporté ce 10 décembre le New York Times, l'attachée de presse du prince Harry et de Meghan Markle, Ashley Hansen, a répondu aux critiques selon lesquelles la «décision du couple de renoncer à leurs fonctions royales signifiait qu'ils voulaient plus de vie privée».

«Leur déclaration annonçant leur décision de prendre du recul ne mentionne rien de la vie privée et réitère leur désir de poursuivre leurs rôles et leurs fonctions publiques», a déclaré Hansen, avant d'ajouter que «toute suggestion autre se rapporterait à un point clé de cette série».

«Ils choisissent de partager leur histoire, à leurs conditions, après que les tabloïds ont créé un récit entièrement faux qui imprègne la couverture médiatique et l'opinion publique», poursuit le communiqué.

En janvier 2020, le couple avait annoncé publiquement sa décision de se retirer de ses rôles de membres supérieurs de la famille royale, un changement qui signifiait que le duc et la duchesse ne participeraient plus au système Royal Rota, qui offre aux médias britanniques un accès exclusif aux engagements officiels de la famille royale.

Le fruit d'une collaboration commune

Selon une déclaration lisible sur le site Web du prince Harry et de son épouse, ils «croient en une industrie des médias libre, forte et ouverte, qui préserve l'exactitude et favorise l'inclusivité, la diversité et la tolérance».

«Leurs Altesses Royales reconnaissent que leurs rôles en tant que membres de la famille royale sont sujets à intérêt, et ils accueillent favorablement les reportages médiatiques précis et honnêtes ainsi que d'être tenus responsables le cas échéant», poursuit le communiqué. «De même, comme tous les membres de la société, ils apprécient également la vie privée en tant qu'individus et en tant que famille».

Dans le NYT toujours, Liz Garbus, la réalisatrice du documentaire, explique qu'outre la possibilité de faire entendre au monde la vraie histoire des Sussex, la série était aussi pour elle une chance d'explorer «la psychologie et comment l'enfance de quelqu'un détermine son avenir». Le documentaire rappelle en effet à plusieurs reprises le triste destin de la princesse Diana, et la volonté de Harry de préserver sa famille d'une telle tragédie.

En creux, la série est aussi une dénonciation du racisme, le documentaire revenant également à de nombreuses occasions sur «l'histoire du colonialisme et de la race britanniques, et de sa relation avec la monarchie», comme l'explique Dan Cogan, mari de la réalisatrice et producteur de la série.

Quant à savoir si tous les propos du documentaire, dont les trois premiers épisodes ont provoqué la colère des conservateurs britanniques (et dont les trois derniers épisodes seront mis en ligne ce jeudi 15 décembre), ont été approuvés par Harry et Meghan eux-mêmes, la réalisatrice a affirmé simplement qu'il était le fruit d'une «collaboration».