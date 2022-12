Sharon Stone : l'actrice devient maman de cœur d’un quatrième garçon

Sharon Stone serait désormais à la tête d'une tribu de quatre garçons, a fait savoir le Daily Mail ce 9 décembre. Déjà maman de trois enfants adoptés, la star de Basic Instinct aurait il y a quelques mois pris sous son aile le meilleur ami de l’un de ses fils, laissé seul au monde après la mort de son père des suites d’une longue maladie.

Son coeur a parlé. Sharon Stone «a fait quelque chose d'incroyable, et ce geste parle de lui-même», est-il écrit dans un article du Daily Mail publié ce 9 décembre. L'actrice aurait décidé d'«adopter» un quatrième garçon, «même si cela n'est peut-être pas légalement officialisé», précise la journaliste.

«C'est super pour Roan (un des fils de Sharon Stone, ndlr), car il s'agit de son meilleur ami et elle adore avoir une grande famille autour d'elle», aurait déclaré une «amie proche» de la star, qui aurait récemment évoqué la poignante histoire sur un tapis rouge.

«Depuis son enfance, le meilleur ami de mon fils aîné vivait avec un parent célibataire, qui était atteint de la maladie de Parkinson. Il s'est occupé de son père pendant douze ans, jusqu'à son décès pendant la pandémie de Covid-19. Il s'est tout à coup retrouvé seul (...) et je l'ai accueilli chez moi. Maintenant, j'ai quatre garçons, aurait déclaré l’actrice durant un festival, toujours selon les propos rapportés par le Daily Mail.

Une revanche sur la vie

Avant de devenir l'heureuse protectrice d'une grande fratrie, Sharon Stone a dû surmonter le chagrin de deux divorces, deux fiançailles ratées, et surtout la douleur de neuf fausses couches.

Ne pouvant avoir d'enfants naturellement à cause d'une endométriose et d'une maladie auto-immune, Sharon Stone avait eu pour le première fois recours à l'adoption avec son mari de l'époque, Phil Bronstein, en 2000, et avait alors accueilli Roan. En 2005, elle avait fait appel à une mère porteuse pour son fils Laird, et avait ensuite adopté Quinn en 2006.

«Je vis dans la même maison depuis 25 ans et je me sens heureuse de me réveiller dans ma maison avec mes enfants. Ils sont à un âge merveilleux où nous n'avons plus à avoir une nounou vivant avec nous. Je peux me réveiller un samedi et je descends, et ils jouent et nous traînons. On nage, on joue au basket, on regarde des films. Nous avons une si belle dynamique familiale», avait-elle raconté au magazine People en 2018. La maternité n'est pas venue facilement, mais elle m'est venue avec amour par les anges. Nous sommes une famille heureuse et chanceuse», avait-elle aussi déclaré lors d'une remise de prix en 2017.

Maintenant que ses enfants sont «grands», l'actrice se montre nostalgique et poste régulièrement des photos d'eux sur Instagram.

Sharon Stone avait confié au magazine People avoir eu à coeur de les faire devenir des «gentlemen». «Maintenant, je m'assois et leur dis, c'est ici que je dois vous apprendre à être un gentleman et un homme et nous allons comprendre cela ensemble. Il y a eu des moments où nous pensions qu'il y aurait peut-être quelqu'un d'autre pour aider, mais il n'y en a pas. C'est donc ce que nous faisons maintenant».