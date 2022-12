Instagram : les couples de stars les plus drôles du réseau social

Si la plupart des célébrités gardent leur vie privée sous cloche, certaines n'hésitent pas partager avec humour le quotidien de leur couple sur Instagram. De David et Victoria Beckham à Jessica Biel et Justin Timberlake, en passant par Blake Lively et Ryan Reynolds, ces duos de stars figurent parmi les plus cools et les plus drôles sur Instagram.

Victoria et David Beckham

Ces deux-là décrochent la palme. Mariés depuis 23 ans, les Beckham font preuve d'un sens de l'autodérision difficilement égalable. Au point qu'ils ont pris l'habitude ces derniers temps de se titiller par réseaux sociaux interposés. De David Beckham partageant une vidéo hilarante de son épouse en pleine séance de gym matinale, à son insu évidemment, à Victoria Beckham postant une séquence de son mari chantant du Maria Carey de bon matin, ou en costume de Mr Indestructible pour Halloween, le couple, qui ne semble jamais s'ennuyer, a fait de l'humour la recette d'un couple qui dure.

Justin Timberlake et Jessica Biel

Après dix ans de mariage cette année et deux enfants, Justin Timberlake et Jessica Biel nagent toujours dans le bonheur. Une vie de couple qu'ils partagent régulièrement sur Instagram. Visiblement fan de déguisements, le duo aime dévoiler les clichés de leurs accoutrements, que ce soit pour faire la promo de la série «Candy» qui les réunit à l'écran, les 40 ans de Madame ou encore la fête des pères. Sans oublier de célébrer les moments importants de leur vie à deux, à coups de tendres déclarations, toujours accompagnées de photos au naturel et saupoudrées d'un trait d'humour.

Blake Lively et Ryan Reynolds

Ils se sont dit oui en 2011 et depuis pas l'ombre d'un nuage entre Blake Lively et Ryan Reynolds. Alors que le couple attend son quatrième enfant, il célèbre leur amour sur Instagram dès que l'occasion le permet, offrant le visage d'un duo presque comme tout le monde, passant des tapis rouges aux dîners à deux en toute simplicité. Des publications toujours teintées d'humour à l'image, de leur vidéo de Saint Valentin, mettant en scène Monsieur en train de refaire la couleur de Madame, avec en commentaire : «cette fois, j'ai couché avec mon coiffeur».

Ashton kutcher et Mila Kunis

Si Mila Kunis n'a aucun compte sur les réseaux sociaux, son époux Ashton Kutcher se charge de donner en toute simplicité des nouvelles de leur vie à deux. Marié à l'actrice depuis 2015, il n'hésite pas à taquiner sur les réseaux sa belle, comme quand il partage une vidéo de cette dernière, prise à son insu, et écourtant son «dry january», (mois sans alcool, Ndlr) un jour avant l'heure. Mais le plus drôle reste malgré tout la mise au point pleine d'humour du couple, en 2019 devant une Une annonçant leur séparation. «Chéri on s'est séparé», lançait Mila Kunis en voiture au côté de son compagnon. «J'ai pris les enfants», poursuivait-elle. Un couple toujours aussi complice qu'à la première heure, comme le laisse voir leurs dernières publications.

Chris Hemsworth et Elsa PatakY

Ensemble depuis douze ans, Chris Hemsworth et Elsa Pataky cultivent la cool attitude. L'emblématique interprète de Thor et l'actrice espagnole, parents de trois enfants, ont fait de leur famille un cocon où la bonne humeur et le rire sont érigés en règle de vie. Des moments de complicité avec sa femme et ses enfants que Chris Hemsworth aime partager. Qu'il s'agisse de décorer le sapin de Noël au prix de quelques acrobaties, d'improviser une sortie en bateau pour le moins insolite avec ses fils, ou de déclarer sa flamme à sa moitié, l'acteur, qui a récemment annoncé mettre sa carrière en pause après avoir découvert qu'il était porteur d'un gène le prédisposant à développer la maladie d'Alzheimer, ne manque jamais d'humour et croque la vie à pleines dents.