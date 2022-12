Jane Fonda en rémission de son cancer : «Le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps», selon l'actrice

Sur son site officiel, l’actrice américaine Jane Fonda a annoncé jeudi que son cancer du système lymphatique était en rémission. Pour la star, il s’agit là du «meilleur cadeau d’anniversaire de tous les temps».

Le 21 décembre prochain, Jane Fonda soufflera ses 85 ans. Et elle a déjà reçu le «meilleur cadeau d’anniversaire de tous les temps», comme elle l’a écrit sur son site jeudi 15 décembre. En effet, l’actrice américaine, qui a annoncé en septembre dernier souffrir d’un cancer du système lymphatique, a reçu une bonne nouvelle de ses médecins.

«La semaine dernière, mon oncologue m'a annoncé que mon cancer était en rémission et que je pouvais arrêter la chimio. Je me sens si heureuse, si chanceuse. Je remercie tous ceux qui ont prié et envoyé de bonnes pensées à mon égard. Je suis persuadée que cela a joué un rôle dans cette bonne nouvelle», raconte-t-elle, visiblement très émue.

Fervente militante du parti démocrate et de la cause environnementale, Jane Fonda s’est battue comme une lionne contre la maladie. Elle précise néanmoins : «Si les quatre premiers traitements de chimio ont été plutôt faciles pour moi, avec seulement quelques jours de fatigue, la dernière séance de chimio a été difficile et a duré deux semaines, ce qui m'a empêchée d'accomplir quoi que ce soit».

L’avenir semble s’éclaircir pour celle qui a été oscarisée à deux reprises pour ses rôles dans «Klute» et «Le retour». Jane Fonda devrait passer les fêtes de fin d’année avec ses proches.