Rétrospective 2022 : voici les couples de stars qui se sont séparés cette année

Le mois de décembre sonne comme toujours l’heure du bilan de l'année écoulée. Il n'est pas toujours rose pour les stars. En 2022, plusieurs couples ont mis fin à leur union, secouant la planète people.

Shakira et Gérard Piqué

Après avoir tenté jusqu'au bout de maintenir leur couple à flot, la chanteuse colombienne Shakira et le footballeur espagnol Gerard Piqué ont annoncé leur séparation en juin dernier, après 12 ans de vie commune. Une rupture liée à une infidélité présumée du joueur du FC Barcelone. Ils s'étaient rencontrés en 2010 sur le clip de Shakira «Waka Waka», avant de se mettre ensemble l'année suivante. Parents de deux enfants, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans), ils étaient devenus l'un des couples les plus en vue de la planète people.

Gisele Bündchen et Tom Brady

Eux aussi figuraient comme modèle de longévité. La mannequin brésilienne Gisèle Bündchen, 42 ans, et le quarterback Tom Brady, 45 ans, ont également mis fin à leur union en octobre, après plusieurs semaines de rumeurs autour de leur séparation. Mariés depuis 13 ans, ils ont officialisé l'annonce de leur divorce sur les réseaux. Parents de deux enfants, Vivan, 10 ans et Benjamin, 13 ans, le couple à la tête d'une véritable fortune a assuré avoir trouvé une solution à l'amiable.

Kim Kardashian et Pete Davidson

Ce fut, cette fois, un bonheur de courte durée qu'ont vécu Kim Kardashian, 42 ans, et Pete Davidson, 29 ans. Après seulement neuf mois de relation, l'influenceuse et l'humoriste se sont séparés en août dernier en bons termes. Une rupture provoquée par des emplois du temps très chargés, mais aussi par leur différence d'âge - 13 ans les séparent - avait rapporté à l'époque un proche au journal Page Six. Après sa séparation d'avec Kanye West, c'est en avril 2022 que Kim K avait officialisé sa relation avec le jeune humoriste. Le couple, et tout particulièrement Pete Davidson, a régulièrement subi les foudres de Kanye West.

Jason Momoa et Lisa Bonet

La longue histoire d'amour entre Jason Momoa et Lisa Bonet a pris fin cette année. En janvier dernier, l'acteur d'Aquaman et l'actrice de Dune ont mis un terme à leur vie commune, après 17 années passées sous le même toit. Le couple, qui s'était marié en 2017, a assuré vouloir rester en bons termes. «L'amour entre nous perdure et évolue», avait noté Jason Momoa sur ses réseaux, à l'époque. Ensemble, ils sont parents de deux enfants, Lola Lolani Momoa, 15 ans, et Nakoa-Wolf Momoa, 14 ans. Lisa Bonet est également la mère de Zoé Kravitz, fruit de son union avec Lenny Kravitz.

Laury Thilleman et Juan Arbelaez

Après 7 ans de vie commune, l'animatrice Laury Thilleman et le chef Juan Arbelaez ont décidé, en mai dernier, de prendre des chemins différents. Une rupture officiellement annoncée par l'ex-Miss France sur Instagram. «La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact», avait respectivement précisé le couple sur les réseaux. Ils s'étaient rencontrés en 2015 avant de se marier quatre ans plus tard.

Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard

La mannequin Emily Ratajkowski, 31 ans, a quant à elle décidé de mettre un terme à son mariage avec l'acteur et producteur Sébastian Bear-McClard. Ce sont les infidélités répétées de ce dernier qui ont provoqué cette rupture, et Emily Ratajkowski a officiellement demandé le divorce en septembre dernier, un peu plus d'un an après la naissance de leur fils Sylvester. Ils s'étaient mariés en février 2018.

Depuis, elle profite de sa vie de célibataire et la presse américaine ne cesse de vouloir lui trouver un nouveau prétendant. Parmi eux : Brad Pitt ou encore Pete Davidson.