Britney Spears : le père de la chanteuse s'exprime pour la première fois depuis la fin de la tutelle de la star

Dans sa première interview depuis la fin de la tutelle de Britney Spears, son père Jamie Spears, assure que, sans lui, sa fille «serait probablement morte». Il qualifie également le mouvement #FreeBritney comme étant «une blague menée par des complotistes».

Des mots qui vont faire du bruit. Pour sa première interview depuis la fin de la tutelle de Britney Spears, Jamie Spears a accepté de se confier au site britannique du Daily Mail afin de rétablir, selon lui, quelques vérités à propos des décisions qu’il s’est senti obligé de prendre en 2008, quand la mise sous tutelle de sa fille a commencé. Celle-ci était nécessaire pour sauver sa fille – qui traversait à l’époque une crise dans sa carrière et dans sa vie personnelle – mais aussi les relations qu’elle entretenait avec ses deux garçons, Preston et Jayden, nés de son union avec son ancien danseur, Kevin Federline.

Jamie Spears avoue que cette situation était loin d'être idéale, que sa famille traversait une période de trouble sans précédent, mais qu’il ne regrette aucune de ses décisions, même si celles-ci ont été prises aux dépends de sa fille. «J’aime ma fille de tout mon cœur et de toute mon âme. Où en serait-elle aujourd’hui sans cette tutelle ? Je ne suis pas certain qu’elle serait encore en vie. Vraiment», explique-t-il. «Pour la protéger elle, et ses enfants, la tutelle était le parfait outil. Sans cela, je ne pense pas qu’elle aurait pu récupérer ses enfants», ajoute-t-il.

Tout le monde ignore la vérité

Après trois années d’une intense campagne menée par le mouvement #FreeBritney, qu’il considère comme étant «une vaste blague menée par des complotistes», et la fin de la tutelle, Jamie Spears est parti vivre non loin de son autre fille, Jamie Lynn, dans une ville rurale de la Louisiane. S’il confie que ses petits-enfants lui manque terriblement, il affirme être satisfait de la manière dont la tutelle lui a permis de sauver la relation de Britney Spears, mais aussi de Kevin Federline, avec leurs enfants. «Ils n’ont pas manqué de temps, ni avec leur mère, ni avec leur père. Peu de gens savent cela. L’objectif principal de la tutelle était de reconstruire une relation confortable entre Britney et ses enfants», insiste-t-il.

Jamie Spears assure avoir bâti une relation de confiance avec Kevin Federline au fil des années, malgré de vives tensions entre eux, concernant l’éducation de ses petits-enfants. «Je ne prenais pas les décisions seul. Il y avait moi, mon associé, et Kevin. (…) La tutelle a permis qu’ils soient en sécurité dès qu’ils quittaient la maison. Ils avaient toujours à manger quand ils allaient à l’école», explique-t-il.

Le père de Britney Spears réfute également l’idée selon laquelle la tutelle lui a permis de s’enrichir. Si celle-ci lui permettait d’être payé confortablement, il rappelle que les finances de la chanteuse étaient catastrophiques au moment de sa mise en place. «Elle n’avait plus d’argent. La tutelle a permis de créer une ressource afin de la remettre sur pied financièrement. Et nous avons travaillé, et elle a travaillé, pour se rétablir sur le plan financier», assure-t-il.

Selon Jamie Spears, personne ne connaît la vérité sur ses relations avec sa fille, et les difficultés que leur famille traversait à l’époque. «Tout ce que je peux dire, c’est que la majorité des gens n’ont pas la moindre idée de ce qu’est la vérité. Ses avocats (de Britney Spears, ndlr) l’ignorent. Les médias ne l’ont jamais entendu. Ils ont seulement eu la version de Britney. Cela ne me dérange pas d’être accablé de la sorte, car je sais que ce n’est pas vrai, mais je ne veux pas continuer à créer des histoires. Et de pousser ma fille encore plus au fond du trou où elle se trouvait», explique celui qui, selon la journaliste Daphne Barak, a accepté de participer au livre que se prépare à sortir Kevin Federline sur la paternité, malgré les tensions qui ont émaillé leur relation.