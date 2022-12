Elizabeth Hurley dément avoir eu une liaison avec le prince Harry

Dans ses mémoires à paraître en janvier, le prince Harry révèle avoir perdu sa virginité dans les bras d’une belle femme plus âgée que lui vivant à la campagne. Elizabeth Hurley, dont le nom revient avec insistance dans la presse britannique à ce sujet, a catégoriquement nié cette prétendue liaison.

Mettre les choses au clair. Dans une longue interview avec le Sunday Times publiée vendredi dernier, Elizabeth Hurley a été contrainte de répondre à une rumeur sur une prétendue liaison qu’elle aurait eu avec le prince Harry. Dans les mémoires à paraître de ce dernier, il confie avec perdu sa virginité dans les bras d’une «magnifique femme plus âgée vivant à la campagne». La presse people britannique n’a pas tardé à se lancer dans une vaste recherche pour tenter d’identifier la personne à laquelle il fait référence.

Et comme l’ex du comédien Hugh Grant a été longtemps propriétaire d’une maison dans le Gloucestershire, un comté rural situé au sud-ouest de l’Angleterre où la famille royale possède plusieurs terrains, il n’en fallait pas plus pour que son nom apparaisse dans les tabloïds. «Pas moi. Non coupable Ha !», a répondu Elizabeth Hurley. Devant l’insistance du journaliste, elle est restée ferme. «Non. Pas moi. Absolument pas», a-t-elle ajouté.

La presse people britannique va devoir trouver une autre piste pour tenter d’élucider ce mystère. Alors qu’il devait être publié à la fin octobre, le livre du prince Harry, baptisé «Spare», sortira en librairie le 10 janvier prochain. Des mémoires dans lesquelles le fils du roi Charles III promet de faire preuve «d’une honnêteté crue et inébranlable».