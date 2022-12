Charlbi Dean : les causes de la mort de l’actrice révélées

Le 29 août dernier, Charlbi Dean, héroïne du film «Sans filtre», décédait brutalement à 32 ans. Quatre mois après le drame, les causes de la mort de l’actrice sud-africaine ont été dévoilées.

Star du film «Sans filtre», de Ruben Ostlund, qui a obtenu la Palme d’or au 75e Festival de Cannes, la Sud-africaine Charlbi Dean s'est éteinte le 29 août dernier, à l'âge de 32 ans, dans un hôpital de New York. Un choc pour ses proches et ses partenaires de jeu.

Alors que l’on suspectait à l'époque qu’elle soit morte d’une «maladie soudaine et inattendue», les causes de son décès ont été révélées par le porte-parole d’un médecin légiste de New York au magazine People.

Née au Cap le 5 février 1990, Charlbi Dean a succombé à une «septicémie bactérienne». Cette infection a été provoquée par «une complication de l'asplénie (absence de rate, ndlr) due à un traumatisme contondant sur son torse», a-t-il précisé.

La mort de la comédienne et mannequin, qui avait été victime d’un grave accident de la route en 2009, est donc accidentelle.