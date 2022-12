«Il était en train de préparer son enterrement» : l'épouse de Florent Pagny raconte le terrible moment du diagnostic de sa maladie

Dans un documentaire inédit qui sera diffusé en janvier, l’épouse de Florent Pagny, Azucena Caamaño, raconte la réaction du chanteur le jour où lui a été diagnostiqué un cancer du poumon.

La plus terrible épreuve de sa vie. En janvier dernier Florent Pagny avait annoncé publiquement faire face à un cancer du poumon. Si aujourd’hui il va mieux, son combat contre la maladie qui a notamment nécessité six mois de chimiothérapie et de rayons X a été difficile, à commencer par ce qui a été pour lui une véritable déflagration : l’annonce du diagnostic, tombée à la suite d'une radio réalisée en raison d'une forte toux après avoir contracté le Covid-19.

«Là, il m'appelle, il était en train de préparer son enterrement, confie son épouse Azucena Caamaño dans, «Florent Pagny, un homme libre», un documentaire de TF1 qui sera diffusé le 1er janvier à 13h40 et dont Midi Libre a pu voir les premières images. Je lui dis attends, arrête, ça peut tout être, attends de savoir un peu plus, de faire des études qu'il faut, calme toi, raconte-t-elle décrivant ensuite combien les choses ont très rapidement empiré. Et d'un seul coup [...] les choses s'aggravent, c'est pas opérable, c'est une tumeur méchante. Il va falloir attaquer un traitement violent». Le chanteur doit alors se résigner à annuler sa tournée anniversaire organisée pour ses 60 ans.

La compagne de l’interprète de «Savoir Aimer» évoque d’ailleurs aussi ce moment où Florent Pagny a tourné la bouleversante vidéo Instagram dans laquelle il avait annoncé publiquement être malade. «Il commence à répéter son discours. [...] Cinq minutes de vidéo, je lui dis ça ne va pas, il commence à donner des détails, presque il donne le nom des laboratoires [...] Et là les enfants lui disent non papa un message Instagram pas plus d'une minute et demie».

Le chanteur donnera ensuite des nouvelles au fil du traitement, jusqu'à celles, très rassurantes, de son retour sur scène à l'été 2023. Bonheur pour les fans qui, dit le chanteur, lui ont apporté beaucoup de courage et de réconfort avec leurs témoignages de soutien et d’amour. Florent Pagny a en effet fait savoir ce jeudi 15 décembre qu’il serait à l’affiche de douze festivals en juin et juillet, à commencer par le Festival de Nîmes (30 juin) et en passant par les Arènes de Bayonne (21 juillet) et la Foire aux vins de Colmar (30 juillet).