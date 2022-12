Meghan Markle : le journal The Sun présente officiellement ses excuses pour l'édito où elle est comparée à Cersei Lannister de «Game of Thrones»

Après la publication d’un édito jugé profondément misogyne rédigé par l’ancien animateur de «Top Gear» Jeremy Clarkson dans le journal britannique The Sun, le 16 décembre dernier, à l’encontre de Meghan Markle, le tabloïd vient de présenter officiellement ses excuses et annonce que l’édito en question a été enlevé du site, et effacé des archives.

Une attaque intolérable. Le journal britannique The Sun a officiellement présenté ses excuses ce vendredi 23 décembre pour la publication, le 16 décembre dernier, d’un édito jugé profondément misogyne signé de la main de l’ancien animateur de l’émission automobile «Top Gear», Jeremy Clarkson. Le tabloïd précise que l’article – qui a suscité une importante vague d’indignation pour ses relents racistes et sexistes – a été enlevé du site internet, et effacé de ses archives.

Dans cet article, l’éditorialiste s’attaquait violemment à la série documentaire «Harry & Meghan» diffusée sur Netflix, dans laquelle les Sussex accusent la presse britannique de racisme et d’avoir voulu détruire Meghan Markle. Jeremy Clarkson avait osé faire une référence au personnage de Cersei Lannister dans la série «Game of Thrones» en imaginant l’épouse du prince Harry effectuer sa propre «marche de la honte » à travers le pays. «Je la hais (...) La nuit, je n'arrive pas à dormir et je reste étendu, grinçant des dents et rêvant du jour où on la fera défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule criera ‘Honte !’ et lui jettera des excréments dessus», pouvait-on lire.

Des milliers de plaintes avaient été enregistrées dans les jours suivant la publication de l’édito, et une large majorité de la classe politique britannique avait exprimé son indignation à propos de son caractère profondément misogyne. La fille de Jeremy Clarkson elle-même, Emily Clarkson, a condamné les propos de son père dans un podcast qu’elle anime. «Mes opinions sont et ont toujours été claires en ce qui concerne la misogynie, le harcèlement, et le traitement des femmes dans les médias. Je veux être parfaitement claire sur le fait que je me dresse contre tout ce que mon père a écrit à propos de Meghan Markle et je soutiens tous ceux qui sont pris pour cible par la haine exprimée en ligne», a-t-elle notamment déclaré.