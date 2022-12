Pete Davidson déjà oublié, Emily Ratajkowski aperçue dans les bras d'un nouvel homme

Emily Ratajkowski continue de profiter pleinement de son célibat. Après son idylle avec Pete Davidson, le top model a été aperçu en train d’embrasser le photographe Jack Greer dans les rues de New York, mercredi dernier.

Alors que les tabloïds américains annonçaient que la relation entre Pete Davidson et Emily Ratajkowski devenait «plus sérieuse», le top model vient d’être photographié dans les rues de New York en train d’embrasser le photographe Jack Greer, 35 ans, avec lequel elle venait de partager un dîner dans le quartier de West Village. Les clichés partagés par le site américain Page Six ont été réalisés devant l’appartement de la jeune femme de 31 ans. Quelques heures plus tôt, elle avait partagé une vidéo sur TikTok dans laquelle elle indiquait sa volonté de sortir «avec plusieurs garçons, des femmes aussi».

Jeudi dernier, Emily Ratajkowski avait également révélé dans son podcast High Low s’être inscrite sur les applications de rencontre malgré les tentatives de découragements de son entourage. «J'ai sauté le pas pour la première fois entre la période de mon divorce et du début de ma relation avec Pete Davidson. Je me suis dit, ‘et puis zut’. Je me sentais provocante parce que beaucoup de gens m'ont dit de ne pas le faire», explique-t-elle.

En septembre dernier, Emily Ratajkowski avait officiellement demandé le divorce après quatre ans de mariage avec Sebastian Bear-McClard avec lequel elle a eu un enfant, Sylvester, âgé d’un an. Cette nouvelle aventure vient s’ajouter à ses relations supposées avec le DJ Ozario Rispo, l’acteur Brad Pitt, et plus récemment l’humoriste Pete Davidson.