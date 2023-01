Edward Norton serait le descendant de Pocahontas, selon son arbre généalogique

Alors qu’Edward Norton a participé à la neuvième saison de l’émission américaine «Finding your roots», l’acteur a appris être à la fois le descendant de Pocahontas mais aussi d’un esclavagiste.

Premier invité de la nouvelle saison de «Finding your roots» (Retrouver ses racines, Ndlr), émission animée par Henry Louis Gates Jr. qui décrypte l’arbre généalogique des stars, Edward Norton a eu la confirmation d’une rumeur qui circulait dans sa famille. La star oscarisée à l’affiche de «Glass Onion» est bien un descendant direct de la célèbre Pocahontas, fille de Wahunsenacawh, un chef du Powhatan, lui a confirmé Henry Louis Gates Jr.

«J’ai cru comprendre que c'était une histoire de famille. Eh bien, c'est absolument vrai», a déclaré l'animateur. Evoquant une «trace écrite directe» et précisant «qu’il n’y avait aucun doute la dessus», il a expliqué à l’acteur que Pocahontas était ainsi sa douzième arrière-grand-mère. «John Rolfe et Pocahontas se sont mariés le 5 avril 1614. Shakespeare meurt en 1616, juste pour mettre cela en perspective», a par ailleurs souligné Henry Louis Gates Jr, avant de rappeler que Pocahontas était décédée en 1617, et son époux en 1622.

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!





— Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023

— Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023