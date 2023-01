James Bond : qui est la femme d'Aaron Taylor-Johnson, l'acteur pressenti pour reprendre le rôle de 007 ?

Pressenti pour remplacer Daniel Craig dans le rôle de James Bond, Aaron Taylor-Johnson n’est plus un cœur à prendre depuis longtemps. Il partage sa vie avec la réalisatrice Sam Taylor-Wood, de 23 ans son aînée.

Il s’appelle Taylor-Johnson, Aaron Taylor-Johnson, et à 32 ans, compte parmi les candidats favoris pour succéder à Daniel Craig dans le rôle du célèbre agent 007. Si sa cote de popularité ne cesse de grimper à Hollywood, le Britannique connu pour son rôle dans «Kiss-Ass» de Matthew Vaughn, et sacré meilleur acteur dans un second rôle aux Golden Globes 2017 pour «Nocturnal Animals», est aussi un homme comblé en amour. Pourtant, sa vie privée a fait jaser et suscité de vives critiques.

En effet, lui et sa femme ont 23 ans d’écart. Aaron Taylor-Johnson n’avait que 18 ans quand il a rencontré la réalisatrice Sam Taylor-Wood («50 Nuances de Grey»), également photographe, sur le tournage de son film «Nowhere Boy». Ces deux-là ont eu un coup de foudre mais n’ont officialisé leur relation qu’à la sortie du long-métrage. Tout s’est enchaîné rapidement. Ils ont annoncé leurs fiançailles en octobre 2009, avant d’accueillir deux filles : Wylda Rae née en juillet 2010, et Romy Hero en janvier 2012.

Les deux tourtereaux se sont dit «oui» le 21 juin 2012 dans la commune de Somerset, en Angleterre. Et le comédien, né Aaron Johnson, a choisi d’ajouter le nom de son épouse au sien, devenant officiellement Aaron Taylor-Johnson.

En épousant celle qui lui a «sauvé la vie» en l’éloignant de son addiction à l’alcool, l’acteur est aussi devenu le beau-père d'Angelica Mara et de Jessie Phoenix, nées respectivement en 1997 et 2005. Deux filles que Sam Taylor-Wood a eues avec le galeriste britannique Jay Jopling.