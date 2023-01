Le Prince Harry confie que son frère William l'a violemment attaqué en 2019

Le prince Harry fait de nouvelles révélations. Selon lui, son frère aîné l’aurait violemment attaqué en 2019, le jetant à terre lors d’une altercation survenue à propos de Meghan Markle.

Encore une bombe. Dans son autobiographie «Le Suppléant», à paraître le 10 janvier prochain, le prince Harry est revenu sur une dispute qui aurait mal tourné entre son frère et lui, il y a trois ans. Selon des extraits du livre obtenus par The Guardian, le prince Harry raconte que l’héritier du trône aurait perdu son sang-froid lors d’une confrontation au domicile d’Harry à Londres en 2019. Il explique ainsi que William «l’a attrapé par le col, a déchiré (son) collier, et... l’a fait tomber au sol».

Venu pour aborder la relation entre Harry, Meghan et la presse, le prince William aurait selon son frère cadet tenu des propos durs à l’égard de Meghan Markle la qualifiant de «difficile», «grossière» et «abrasive». Alors qu’Harry a expliqué à son frère qu’il attendait mieux de sa part et qu’il ne faisait que reprendre les propos des tabloïds, William se serait alors emporté.

Décrivant son frère comme n’étant pas rationnel à ce moment-là, les deux hommes ont échangé des insultes, avant que William n'en vienne aux mains, malgré les tentatives d'apaisement d'Harry. Ce dernier explique avoir proposé un verre d'eau à son frère, lui précisant «je ne peux pas te parler quand tu es comme ça».

Le prince Harry Etourdi un moment

Mais la situation a semble-t-il dégénéré note Harry. «Il a déposé l'eau, m'a appelé d'un autre nom, puis est venu vers moi. Tout s'est passé si vite. Il m'a attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m'a fait tomber au sol». Et de poursuivre : «J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est fissurée sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté là un moment, étourdi, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir», relate l'époux de Meghan Markle.

Son frère l'aurait alors enjoint de riposter, ce qu'Harry explique avoir refusé. Le prince William serait alors parti avant de revenir en s'excusant. Avec ces nouvelles révélations, pas sûr que les relations entre les deux frères s'apaisent.