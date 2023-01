Jeremy Renner partage une vidéo depuis l'hôpital entouré de sa famille

Victime d’un terrible accident de déneigeuse en début de semaine, Jeremy Renner a donné de ses nouvelles dans une vidéo prise de son lit d'hôpital.

Toujours à l'hôpital après un dramatique accident, l'acteur, qui a subi deux interventions chirurgicales lundi, a partagé une vidéo en cette fin de semaine pour donner des nouvelles de sa santé. Après avoir déjà remercié, mardi, ses fans pour leurs messages de soutien - dévoilant au passage une photographie de son visage abîmé - cette fois Jeremy Renner s'est filmé en compagnie de sa famille.

Si l'acteur de 51 ans apparaît allongé sur son lit, un masque à oxygène sur le visage, il ne se laisse pas abattre. «Une journée de soins intensifs "pas géniale", transformée en une journée de spa incroyable avec ma sœur et ma maman», a ainsi posté, hier jeudi, l'acteur en commentaire de ces images, le montrant se faire masser le crâne par sa sœur.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023