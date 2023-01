Le prince William furieux contre son frère Harry après ses nouvelles révélations

Le prince William aurait très mal pris les nouvelles révélations faites par le Prince Harry dans ses mémoires «Le suppléant», à paraître le 10 janvier, mais dont plusieurs extraits ont déjà été dévoilés. Un déballage privé qui remettrait en cause la confiance qu'il a en son frère.

Un point de rupture. Alors que le prince Harry est notamment revenu dans ses mémoires sur une violente dispute intervenue entre son frère aîné et lui, durant laquelle le Prince William en serait venu aux mains selon Harry, William n'apprécierait pas du tout ce déballage public d'épisodes d'ordre privé. Il serait même furieux, selon des sources proches du fils aîné de Charles III citées par Vanity Fair.

Une confiance mise à mal

Outre les dommages causés à la famille royale, William douterait également de la confiance qu'il peut désormais accorder à son frère cadet dans l'intimité. Il y a «un énorme problème de confiance», a ainsi déclaré cette source. Au centre de ses inquiétudes, il semble notamment craindre que ses conversations privées avec son cadet ne soient ensuite relayées contre son gré.

«William s'inquiète de tout et que tout ce qu'il dira soit rendu public», a ainsi expliqué une source au magazine peu avant Noël, et de préciser : «Pour l'instant, il ne va pas commenter ou réagir, son plan est de tout surmonter».

Une ligne de conduite et une absence de réaction aux polémiques que le prince William, comme le reste de la famille royale, ont adoptées depuis l'interview choc accordée par Meghan et Harry à Oprah Winfrey, en mars 2021. «En fin de compte, il sera toujours le prince de Galles, et c'est ce sur quoi il se concentre», conclut ce proche. Un sens du devoir et de loyauté pour la monarchie britannique qui pourrait creuser toujours plus l'écart entre les deux frères.