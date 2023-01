Noah Schnapp, héros de «Stranger Things», révèle être gay

Il est l’une des stars de la série «Stranger Things». Noah Schnapp, alias Will Byers, a révélé jeudi son homosexualité dans une vidéo TikTok.

Les fans de «Stranger Things» le connaissent bien puisqu’il incarne le jeune Will Byers depuis quatre saisons. L’acteur aujourd’hui âgé de 18 ans et né à New York, a publié jeudi 5 janvier une vidéo TikTok dans laquelle il se confie et fait son coming-out.

© TikTok/Noah Schnapp

«Quand j’ai finalement dit à mes amis et à ma famille que j’étais gay après avoir eu peur dans le placard pendant 18 ans, tout ce qu’ils ont dit c’est : ‘on sait’», raconte-t-il, allongé sur son lit à l’université de Pennsylvanie où il étudie. En légende de cette vidéo qui ne dure que huit secondes, Noah Schnapp a écrit : «Il semblerait que je ressemble plus à Will que je ne le pensais».

En effet, après de nombreuses interrogations de ses fans concernant l’orientation sexuelle de son personnage dans la série «Stranger Things», le comédien avait confié que Will était bien amoureux de son meilleur ami Mike, joué par Finn Wolfhard.