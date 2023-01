Adam Rich, héros de la série «Huit ça suffit !» surnommé «le petit frère de l'Amérique», est décédé à 54 ans

L'acteur Adam Rich, enfant-star de la série des années 1970 et 1980 «Huit, ça suffit !» est décédé. Il n'avait que 54 ans.

Adam Rich a été retrouvé mort chez lui dans sa maison de Los Angeles, en Californie, a rapporté ce dimanche 8 janvier TMZ. Ses proches n’ont pas révélé les causes de son décès.

L'acteur était surtout connu pour avoir joué entre 1977 et 1981 le rôle de Nicholas Bradford dans «Huit, ça suffit !», série familiale diffusée sur ABC, dans laquelle il incarnait le benjamin d’une fratrie de huit enfants. Le petit garçon à la coupe au bol (qui avait à l’époque fait beaucoup d’émules) avait été surnommé «le petit frère de l’Amérique».

«Il était altruiste et a toujours veillé sur ceux qu'il aimait. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui ont grandi avec lui ont le sentiment qu'une partie de leur enfance est partie et qu'elles sont tristes aujourd'hui», a déclaré Danny Deraney, son agent, qui l’a décrit «gentil, généreux et un guerrier dans la lutte contre la maladie mentale».

Adam Rich avait en septembre dernier posté des messages sur Twitter pour saluer le courage de tous ceux qui sont affectés par une maladie mentale.





Twitter @TheeAdamRich

Carrière avortée, toxicomanie et affaire de cambriolage

Adam Rich est né le 12 octobre 1968 à Brooklyn, N.Y., selon sa page IMDb. Il a étudié le théâtre à Chatsworth High School dans la vallée de San Fernando, en Californie. Il n'était pas marié et n'avait pas d'enfants, a fait savoir son agent.

Hormis dans «Huit ça suffit !», et avant cela dans «L’Homme qui valait trois miliards», il était également apparu dans plusieurs émissions de télévision et divers téléfilms à la fin des années 1970 et 1980, notamment dans «Fantasy Island», «CHiPs», «Small Wonder», et avait prêté sa voix dans la série animée «Donjons & Dragons».

En 1993, il était aussi apparu au générique d’un épisode d’«Alerte à Malibu», avant de faire une pause de 10 ans, comme le raconte TMZ. En 2003, Il était réapparu dans «Dickie Roberts : Former Child Star» de David Spade, et avait interprété «Crocodile Dundee» dans la série télévisée «Reel Comedy».

Il avait par ailleurs, comme beaucoup d'autres enfants-stars, fait face à des problèmes de toxicomanie, et avait eu des démêlés avec la justice pour un cambriolage présumé en 1991. C’est l’acteur qui jouait son père dans «Huit ça suffit !», Dick Van Patten (décédé à 86 ans en 2015), qui aurait à l’époque payé sa caution, comme le rapporte le Los Angeles Times.

Le public en pleurs

De nombreuses personnalités et anonymes ont témoigné de leur tristesse sur les réseaux sociaux.

«Repose en paix», a écrit l’actrice Lydia Cornell.

Rest in peace Adam Rich. Such sad news. Gone too soon. Youngest Child On TV’s ‘Eight Is Enough’ Was 54 https://t.co/bM022cKgSl via @Deadline #adamRich pic.twitter.com/kF8s21fy4S — Lydia Cornell (@LydiaCornell) January 8, 2023

«Mon ami, tu vas nous manquer», a déclaré l’acteur Todd Bridges.

ADAM RICH.



RIP MY FRIEND YOU WILL BE MISSED pic.twitter.com/YOtl1Ogssp — Todd Bridges (@ToddBridges) January 8, 2023

«Il n’en font plus des comme ça. Repose en paix», a posté Jay Duplass («The Mindy Project», «Transparent»).

they don't make em like they used to



RIP Adam Rich pic.twitter.com/ajWxcXezmp — Jay Duplass (@jayduplass) January 8, 2023

«J’ai été très triste d’apprendre la disparition d’Adam Rich, écrit une internaute. J’avais l’habitude de regarder ‘Huit ça suffit !’ dans les années 1970 quand j’étais petite. RIP Adam Rich. Tu étais l’un des frères de TV préférés de l’Amérique».

I was very sad to hear of the passing of Adam Rich. I used to watch “Eight is Enough” in the seventies when I was little. RIP Adam Rich. You were one of America’s favorite little TV brother: pic.twitter.com/JjozKxWaBG — Lisa Whitt (@LisaWhitt2022) January 8, 2023

Cette disparition fera également un pincement au cœur aux Français de plus de trente ans, dont le générique de «Huit ça suffit !» aura bercé l’enfance, et leur rappellera tristement combien le temps est passé très vite.