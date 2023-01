Brad Pitt va-t-il s'installer durablement en France ?

Brad Pitt pourrait envisager de consacrer plus de temps à la France, sans pour autant arrêter sa carrière d'acteur.

Alors que l’acteur américain a vendu les parts qu’il détient dans la société de production Plan B, co-fondée avec son ex-Jennifer Aniston, Brad Pitt pourrait envisager de se consacrer à des projets plus personnels, alternant séjour en France et Hollywood, selon Page Six.

Après avoir déjà laissé entendre, en juin dernier, vouloir lever le pied et s'éloigner des plateaux de tournage d'ici quelques années, cette opération financière pourrait confirmer ses intentions. «Brad a décidé qu'il voulait vivre une vie paisible en allant de l’avant et décider de ce à quoi ressemble la "semi-retraite" pour lui», a ainsi confié une source au magazine américain.

Simplement vivre en paix

Des dires corroborés par un autre source, qui laisse entendre que l'acteur pourrait même vouloir s'installer dans l'Hexagone. «Il envisage de quitter Hollywood et de déménager en France et de faire son vignoble, son art et de fabriquer des meubles... Il veut juste vivre en paix», souligne cette dernière.

Pour mémoire, l'acteur est propriétaire du Château de Miraval où il produit du vin. En septembre dernier, il a également inauguré la première exposition de ses sculptures en Finlande.

Mais l'acteur ne compte toutefois pas arrêter sa carrière tout de suite, selon une autre source plus modérée, qui précise qu'il est toujours «engagé dans sa carrière cinématographique» et ne «quittera pas Hollywood».

Brad Pitt doit notamment tourner dans «Formule 1», long métrage produit par Lewis Hamilton, dont le tournage devrait commencer mi-mars, selon Ouest France.