Norbert Tarayre pose avec sa fille pour ses 16 ans, les internautes sous le charme

Norbert Tarayre a célébré, ce lundi 9 janvier, le 16e anniversaire de sa fille Gayane, en postant un cliché père/fille sur son compte Instagram. Une photo largement commentée par les internautes éblouis par sa beauté.

Un papa très fier. Âgé de 40 ans, et père de quatre enfants, Norbert Tarayre a tenu à fêter l’anniversaire de l’aînée, Gayane, qui souffle ses 16 bougies en ce lundi 9 janvier, en postant un tendre message à son attention via son compte Instragram. «Tu as 16 ans aujourd’hui, ma fille, tu as une année de plus dans cette superbe vie. Ne te mets aucune limite… Découvre la vie, tu verras que c’est une aventure fantastique. Alors, je te souhaite un joyeux anniversaire ma fille», écrit le célèbre chef de M6, tout sourire à côté de sa fille.

Un message touchant qui a réjoui les fans de Norbert Tarayre, ces derniers ne manquant pas de souhaiter un bon anniversaire à la jeune fille. Tout en saluant sa beauté au passage. «Ta fille est sublime», «mais quelle beauté», «elle est trop jolie», «ta fille est superbe», peut-on lire parmi les nombreux messages postés par les internautes.

Séparée de la mère de sa fille, Amandine, depuis 2020 après 13 ans de mariage, Norbert Tarayre a réussi à garder d’excellentes relations avec son ancienne compagne, pour le bien-être de leurs enfants. Il file désormais le parfait amour avec une prénommé Abi, une make-up artist avec laquelle il a eu un garçon, Elydjah, en octobre 2020.