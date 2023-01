Jennifer Lawrence : la comédienne donne son avis sur Pete Davidson

Dans un entretien avec le site de mode américain W Magazine, Jennifer Lawrence a reconnu être fan de Pete Davidson qu’elle considère comme une des célébrités les plus en vues du moment.

Une groupie comme une autre. Dans une interview avec le site de mode américain W Magazine, Jennifer Lawrence a désigné Pete Davidson comme une des plus grandes célébrités actuelles, avouant qu’elle serait probablement en admiration devant lui s’il se trouvait devant elle. «Pour moi, les plus grandes célébrités de ce monde sont comme Pete Davidson», lance-t-elle. Avant de citer Ariana Grande, qui n'est autre que l’ex de l’humoriste, comme étant un autre exemple.

«Ou comme quand Ariana Grande était dans mon dernier film, ‘Don’t look up’, j’ai été photographiée avec elle, et je ressemble totalement à la gagnante d’un concours organisé par une radio», poursuit la comédienne de 32 ans. «Je serais également en admiration devant Jessica Simpson. Cela me mettrait par terre», fini-t-elle d’énumérer.

Jennifer Lawrence n’est pas la première actrice à parler positivement de Pete Davidson, connu pour avoir été en couple avec Ariana Grande, Kate Beckinsale, Kaia Gerber, Kim Kardashian, ou encore Emily Ratajkowski. En octobre dernier, c’est Edie Falco, 59 ans, qui s’était exprimée à son sujet. «Vous tombez amoureuse de lui à la seconde où vous le rencontrez. Il y a quelque chose de si vulnérable en lui. Il ne joue pas un jeu. Il n’essaie pas de se donner une image autre que la sienne. (…) C’est une personne sincère comme il ne m’avait pas été donné de rencontrer depuis longtemps», avait-elle notamment dit à propos de celui qui serait aujourd’hui en couple avec Chase Sui Wonders.