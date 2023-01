Prince Harry : les 4 dates de son divorce avec la monarchie Britannique

Depuis plusieurs années, le prince Harry s'est lancé dans un combat contre la famille royale britannique, à la suite de son mariage avec l'actrice américaine Meghan Markle. Alors que ses mémoires sortent ce mardi 10 janvier, retour sur les 4 dates clés du divorce du prince Harry avec la monarchie.

Le jour où le prince Harry a annoncé ses fiançailles avec Meghan Markle marque le début d'une déferlante d'attaques venues des tabloïds anglais envers la future duchesse de Sussex.

Son enfance, son métier d'actrice ou encore ses origines sont devenus sujets de nombreux débats et ont commencé à heurter le couple.

Par la suite, et même après la date de leur mariage, qui a eu lieu le 19 mai 2018 au château de Windsor, chaque faits et gestes de Meghan Markle vont être épiés. Tout sera l'objet de critiques, des manquements éventuels au protocole au choix des couleurs de certaines tenues.

Le couple royal est alors en pleine tournée en Afrique. La chaîne britannique ITV News est mandatée afin de tourner un documentaire sur ces voyages officiels. C'est d'ailleurs l'occasion de révéler à l'image leur fils Archie, né le 6 mai de la même année.

Lorsque le journaliste Tom Bradby a demandé à l'ex-actrice comment elle allait et comment s'étaient passés ces derniers mois, faisant allusion à sa grossesse, elle a déclaré que «cela avait été compliqué», les larmes aux yeux.

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."





Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL

— ITV News (@itvnews) October 18, 2019