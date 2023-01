Frankie Muniz : la star de la série «Malcolm» devient pilote de NASCAR à temps plein

Star de la série «Malcom» dans les années 1990, le comédien Frankie Muniz se réinvente en pilote de NASCAR à temps plein. Il a partagé ce jeudi sa joie d'avoir réalisé ce «rêve d’enfant».

Une vie à 100 à l'heure. Grand passionné d'automobile, Frankie Muniz, connu pour son rôle dans la série télévisée «Malcolm», a décidé de se consacrer à plein temps à la course. «C'est avec le plus grand enthousiasme, optimisme et gratitude que je rejoins Rette Jones Racing pour le programme complet de la série ARCA Menards cette année», a-t-il déclaré dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.

«Depuis l'enfance, je rêvais de courir en NASCAR, et il était important pour moi de m'associer à une équipe qui correspondait à mes objectifs et à ma vision à long terme, tout en offrant toutes les opportunités imaginables pour grandir mentalement et physiquement en tant que membre à part entière et pilote à temps plein de voiture de course».

Finally making my dream a reality, this one is for my son and showing him that you can always chase your dreams.





Excited for this opportunity with Rette Jones Racing, Ford, and our partners to go full time racing for an ARCA National Series Championship in 2023. pic.twitter.com/OhbFnlMNKW

— Frankie Muniz (@frankiemuniz) January 11, 2023