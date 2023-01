La mannequin Tatjana Patitz, «supermodel» des années 1980-1990, est morte à 56 ans

Elle faisait partie du groupe des «supermodels originaux» des années 1980-1990. La mannequin allemande Tatjana Patitz est morte mercredi, à seulement 56 ans.

L’agence de mannequins sur la 5e Avenue de Manhattan à New York, The Model CoOp, a confirmé les informations révélées par le magazine Vogue. La «supermodel» des années 1980-1990 Tatjana Patitz est décédée mercredi, en Californie, à l’âge de 56 ans. Les circonstances exactes de sa disparition n’ont pas encore été révélées.

We are deeply saddened by the passing of Tatjana Patitz, a long-time friend of Peter’s.



We would like to salute Tatjana’s kindness, inner beauty and outstanding intelligence.



Our thoughts go to her loved ones and particularly Jonah. She will be immensely missed. https://t.co/VGjAhLyC2C

— Peter Lindbergh Foundation (@peterlindbergh) January 11, 2023