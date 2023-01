Lisa Mary Presley : le suicide de son fils restera le drame de sa vie

Décédée d’un arrêt cardiaque à l’âge de 54 ans, Lise Mary Presley, la fille unique de la légende du rock n’roll Elvis Presley, ne s’était jamais remise de la mort de son fils, Benjamin Keough, qui s’était donné la mort en 2020 à l’âge de 27 ans. Un drame évoqué dans sa dernière publication sur Instagram.

Une tragédie redoutée par tous les parents. Le 12 juillet 2020, Lise Mary Presley faisait face au plus grand drame de son existence, au moment d’apprendre la mort de son fils, Benjamin Keough, à l’âge de 27 ans, après un suicide par arme à feu.

Né de sa relation avec le musicien Danny Keough, c’est à sa mémoire qu’elle avait dédié ses deux dernières publications sur Instagram. La première, le jour de la Fête des mères, pour montrer le même tatouage qu’ils avaient chacun sur leur pied, «symbolisant le fait que nous serons éternellement connectés», écrivait-elle notamment.

La deuxième publication remonte à août dernier, à l'occasion de la Journée nationale de sensibilisation au deuil, avec une capture d’écran de son essai publié sur le site américain People sur la mort de son fils.

«Le deuil est quelque chose que vous devrez porter avec vous pour le reste de votre vie, malgré ce que certaines personnes ou notre culture veulent nous faire croire. Vous ne le 'surmontez pas', vous ne 'passez pas à autre chose', point final. (…) Je me bats déjà avec moi-même et je me bats inlassablement et de manière chronique, car je me blâme tous les jours et c'est déjà assez difficile de vivre avec ça», avait-elle notamment expliqué dans ce texte particulièrement émouvant.

Une douleur incomparable

Lisa Mary Presley avait également évoqué ses nombreux malheurs traversés par le passé, à commencer par le décès de son père, Elvis Presley, alors qu’elle n’était âgée que de 9 ans. Mais que rien n’était comparable à la perte de son enfant.

«J’ai fait face à la mort, au chagrin et à la perte depuis l’âge de 9 ans. J’en ai eu plus que la juste part de quiconque dans ma vie, et d’une manière ou d’une autre, je suis arrivée jusqu’ici. Mais celle-ci, la mort de mon magnifique, magnifique fils ? L’être le plus doux et le plus incroyable que j’aie jamais eu le privilège de connaître, qui m’a fait me sentir si honorée chaque jour d’être sa mère ? Qui ressemblait tellement à son grand-père à tant de niveaux qu’il m’a réellement fait peur ? (…) Non. Juste non… non non non non…», poursuivait-elle.

L’ex-épouse de Michael Jackson avait malgré tout trouvé la force de s’accrocher à la vie pour ses filles : Riley Keough, 33 ans, la sœur de Benjamin, et les jumelles Finley et Harper, 13 ans, nées de ses amours avec le guitariste américain Michael Lockwood. Lisa Mary Presley avait également lutté contre une addiction aux opioïdes et analgésiques, qu’elle s’était vue prescrire en 2008 après la naissance des deux dernières.