«Cette montre c’est pour la vie» : Gerard Piqué répond aux tacles de Shakira dans sa nouvelle chanson

Jeudi 12 janvier, Shakira a dévoilé une nouvelle musique en collaboration avec le producteur Bizarrap. Dans cette musique, la Colombienne règle ses comptes avec son ex-mari, Gerard Piqué. Ce dernier n’a pas tardé à répondre et avec ironie.

C’est la guerre entre Shakira et Gerard Piqué. Depuis leur séparation en juin 2022, la chanteuse ne cesse de le tacler à la moindre occasion, notamment à travers ses musiques. Mais Gerard Piqué ne se laisse pas faire pour autant.

Alors qu’il était en plein live sur la plateforme Twitch pour évoquer son projet «Kings League», l’ancien footballeur du FC Barcelone a évoqué la nouvelle chanson de la mère de ses deux enfants.

Dans ce titre, intitulé «BZRP Music Sessions #53» et déjà visionné plus de 89 millions de fois, Shakira explique que Gerard Piqué a «remplacé une Rolex par une Casio» en faisant référence à la jeune femme de 23 ans avec qui le footballeur a trompé l’artiste.

Le principal intéressé, entouré de Sergio Agüero pendant le live, a répondu à ce tacle. Il s’est affiché avec une montre Casio au poignet et a même annoncé que la marque était le nouveau sponsor de son projet. Casio a confirmé la nouvelle via Twitter.

Il a conclu : «Est-ce que c’est une blague ? Non, non, je suis sérieux. Je vous le dis, cette montre, c’est pour la vie».

Autre pique, il a promis de venir à la prochaine journée de championnat… en Twingo.

En plus de la comparaison entre les marques de montre, Shakira avait également fait une comparaison entre deux marques de voitures :