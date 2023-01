Le prince Harry n'a plus de nouvelles de son frère et son père depuis la sortie de ses mémoires

Le prince Harry est de plus en plus isolé. Ni son père Charles III, ni son frère William n'auraient eu d'échange avec lui depuis la parution de ses mémoires.

Était-ce l'ouvrage de trop ? En librairie depuis mardi 10 janvier, les mémoires du prince Harry intitulés «Le suppléant» ont pour l'heure sonné le glas des relations entre Harry et sa famille. Si le roi Charles III et le futur héritier au trône William n'ont évidemment pas réagi publiquement à la sortie de ce livre qui malmène la famille royale, ils n'ont pas non plus communiqué avec Harry depuis.

«Il n'y a eu aucune conversation ou contact», a récemment expliqué une source au Sun. Selon le journal britannique ni William ni Charles n'ont échangé d'appels, de SMS ou d'e-mails avec Harry ces derniers jours.

Un silence qui en dit long sur la désapprobation de Charles III et de William face à ce grand déballage sur la place publique. Pour mémoire, Harry n'a pas hésité à égratigner tous les membres de sa famille, notamment son frère aîné, qu'il a accusé de gestes violents lors d'une dispute.

Une réunion probable avant le couronnement

Charles III et William devront toutefois sortir de ce silence alors que le couronnement du nouveau monarque se tiendra le 6 mai prochain. A moins que le prince Harry n'y soit pas convié.

Une option peu probable selon le Sunday Times qui a noté ce week-end qu'une rencontre entre Harry et le reste de la famille royale britannique serait envisagée avant le couronnement, avec pour ambition d'apaiser les tensions. Et pour cause, selon une source citée par le journal, l'absence d'Harry et de son épouse Meghan Markle à cet événement risquerait de faire de l'ombre à ce rendez-vous majeur pour la famille royale.