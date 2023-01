Lisa Marie Presley : la chanteuse reposera au côté de son père à Graceland

Décédée le 12 janvier dernier à 54 ans, Lisa Marie Presley reposera auprès de son fils et de son père à Graceland, la célèbre propriété d'Elvis dont elle avait héritée et où une cérémonie publique sera organisée ce dimanche 22 janvier.

Auprès des siens en sa dernière demeure. Lisa Marie Presley reposera à Graceland, auprès de son père et de son fils aîné, Benjamin Keough, qui s'est suicidé en 2020 à l'âge de 27 ans.

Lisa Marie Presley will be laid to rest at Graceland next to her son Benjamin in its Meditation Garden. Most of the family is buried there, including Elvis and his parents Gladys and Vernon.



She dedicated her final 2 Instagram posts to Benjamin, and may they both rest in peace. pic.twitter.com/0m3zI4itT6

