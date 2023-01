Enfants de stars : voici 11 artistes français qui marchent dans les pas de leurs parents

Alors que les «nepo babies» font actuellement beaucoup couler d'encre aux Etats-Unis, petit passage en revue des enfants de stars françaises devenus, ou en passe de devenir, eux aussi célèbres.

La fille de Josiane Balasko Marilou Berry, Vincent Cassel, Lily-Rose Depp, Chiara Mastroianni, Thomas Dutronc, mais aussi Mathieu Chédid, Laura Smet, David Hallyday, Arthur Jugnot ou encore Alain-Fabien Delon... Qu'ils soient acteurs, musiciens ou mannequins... Tous ces artistes français partagent un même point commun : ils ont des parents célèbres. Alors que le phénomène, certes pas nouveau ni cantonné aux activités artistiques, fait actuellement grand bruit aux Etats-Unis - où les enfants de stars sont surnommés avec dédain «nepo babies» - voici 11 artistes français ayant décidé de marcher dans les pas de leurs illustres proches.

Suzanne Lindon

L’actrice et réalisatrice Suzanne Lindon est la fille de l'acteur Vincent Lindon et de l'actrice Sandrine Kiberlain. En 2015, alors qu'elle intègre le lycée Henri IV, elle entreprend d'écrire ce qui deviendra son premier film : «Seize printemps». Cinq ans plus tard, elle réalise ce premier long-métrage dans lequel elle incarne le personnage principal. En 2020 toujours, alors qu'elle n'a que 20 ans, le créateur Hedi Slimane la choisit comme égérie de la maison de couture Celine. En 2022, on a pu la voir jouer dans la saison 2 de la série télévisée «En thérapie».

S il ne fallait garder qu un seul personnage parmi les fabuleux patients de la saison 2 #entherapie ca serait certainement Lydia incarné de facon poignante par Suzanne Lindon.. pic.twitter.com/nRkbR3iiT2 — Baz'art (@blog_bazart) April 8, 2022

Carmen Kassovitz

Déjà bien connue pour son rôle dans la série télévisée «Stalk», Carmen Kassovitz est la fille des acteurs Mathieu Kassovitz et Julie Mauduech. Alors qu’elle s’est très tôt tournée vers une carrière d’actrice, elle a déjà participé à un certain nombre de films. En 2019, elle avait été retenue pour le film «L’Été nucléaire», de Gaël Lépingle. Elle avait décroché également un rôle dans «Ma nuit», d'Antoinette Boulat. En décembre 2022, elle apparaît au casting de «Tempête», avec Mélanie Laurent et Pio Marmaï. En ce début 2023, elle est à l’affiche du thriller psychologique «Pulse», d’Aino Suni.

Oumy Bruni Garrel

Adoptée au Sénégal en 2009 à l'âge de 4 mois, Oumy Bruni Garrel est la fille de Valeria Bruni Tedeschi et Louis Garrel. Ses parents s’étaient rencontrés sur le tournage du film «Les Actrices» en 2002, et ont été en couple entre 2007 et 2012. A 13 ans, elle est en ce mois de janvier 2023 à l'affiche de son premier grand rôle au cinéma dans «Neneh Superstar», un film sur l'univers de la danse classique, dans lequel une petite fille noire intègre l'école de l'Opéra de Paris.

Formidable #NenehSuperstar de Ramzi Ben Sliman, porté par la lumineuse Oumy Bruni Garrel. Une gamine portée par ses rêves, face aux injonctions sociétales et aux préjugés racistes. C'est drôle, juste et tendre, et ça tombe à point nommé. À voir en salle le 25 janvier. pic.twitter.com/NKIBdkWlrt — (@tpl_lbdm) December 7, 2022

Eva Green

La fille de l’actrice française Marlène Jobert est passée très tôt par le théâtre. Son rôle dans la pièce «Jalousies en trois fax» en 2002, à l’âge de 22 ans, lui vaudra d'ailleurs d’être nommée aux Molières. Elle a aujourd’hui un CV bien rempli et acquis un statut indéniable de star internationale. Depuis le controversé «Innocents : The Dreamers» de Bernardo Bertolucci en 2003, la jeune femme enchaîne les rôles au cinéma (notamment dans «Kingdom of Heaven» en 2005, «Casino Royale» en 2006, ou encore «Sin City : J'ai tué pour elle» et «300 : La Naissance d'un empire» en 2014), mais aussi à la télévision comme dans la série «Penny Dreadful», de 2014 à 2016. Véritable muse de Tim Burton pour qui elle a joué dans trois films, dont «Miss Peregrine et les Enfants particuliers» en 2016, elle a reçu en 2020 sa première nomination au César de la meilleure actrice pour le film «Proxima», d'Alice Winocour. En 2023, elle incarne Milady dans une nouvelle adaptation des «Trois Mousquetaires».

Noé Elmaleh

Né en 2000, le fils de l'humoriste Gad Elmaleh et de l'actrice Anne Brochet est mannequin. Il a entamé sa carrière en 2016, en défilant pour Zadig & Voltaire ou encore Dolce & Gabbana. En février 2017, le jeune homme participe à son premier défilé lors la fashion week de New York. Alors qu'il est resté loin des objectifs des photographes pendant toute son enfance, il est ces dernières années volontiers apparu au côté de son père lors de soirées publiques.

Noé Elmaleh il est canon pic.twitter.com/2iTLfR8B02 — emiland (@emyiiand) June 11, 2016

Thylane Blondeau

Elle est la fille de l'animatrice Véronika Loubry et du footballeur Patrick Blondeau. Thylane Blondeau a commencé une carrière de modèle en 2005, à seulement 4 ans, défilant notamment cette année-là pour Jean Paul Gaultier lors de la Fashion Week de Paris. Après avoir foulé pendant plusieurs années de nombreux catwalks et fait la Une de magazines prestigieux, la mannequin, égérie de plusieurs marques, est pour la première fois à l’affiche d’un film en 2015 : «Belle et Sébastien : L'aventure continue», dans lequel elle a l'un des rôles principaux. Depuis, elle est notamment devenue le nouveau visage du parfum Cacharel «Amor Amor» (2019).

anniversaire de Thylane Blondeau, née le 5 avril 2001 à Aix-en-Provence, est une mannequin et actrice française, pic.twitter.com/oD8Bw0sl3G — ALPAJOCO (@alpajoco) April 5, 2022

Chloé Jouannet

Elle est la fille des acteurs Alexandra Lamy et Thomas Jouannet. Ses parents se sont séparés en 2003, lorsqu'elle avait 5 ans. Belle-fille de Jean Dujardin de 2003 à 2013, Chloé Jouannet a fait sa première apparition au cinéma à l'âge de 12 ans dans un petit rôle dans le film «Lucky Luke», mais c'est avec le film «Avis de Mistral» en 2013 qu'elle a commencé à se faire connaître du grand public. Elle est apparue depuis dans «Le gendre de ma vie», de François Desagnat (2018), «Banlieusard», de Kery James (2019), «Notre-Dame brûle», de Jean-Jacques Annaud et «Mon héroïne», de Noémie Lefort (2022).

Jules Benchetrit

Il est né en 1998, année de mariage de ses parents, le réalisateur, écrivain, et scénariste Samuel Benchetrit et l'actrice Marie Trintignant (fille de Nadine et Jean-Louis Trintignant). Jules Benchetrit a tenu son premier rôle dans un film de son père, «Chez Gino», en 2011. Il a enchaîné ensuite avec un film de Liza Azuelos, «Une rencontre», en 2014, et tenu son premier grand rôle dans «Asphalte», en 2015. Il est notamment également apparu au côté de Lambert Wilson dans «Au bout des doigts», de Mathieu Malinskien en 2018, et dans «Cette musique ne joue pour personne», une nouvelle fois signé par son père Samuel Benchetrit.

Première image de #AuBoutDesDoigts, un film de Ludovic Bernard avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson et Kristin Scott Thomas. pic.twitter.com/PW300ioOaa — Mars Films (@MarsFilms) January 18, 2018

Victor Belmondo

Le fils du pilote automobile Paul Belmondo et de la chroniqueuse culinaire Luana Belmondo est passionné par le théâtre et le cinéma depuis ses plus tendres années. Né en 1993, celui qui est donc aussi le petit-fils de la légende du cinéma Jean-Paul Belmondo a commencé ses premiers pas dans le métier en devenant assistant, notamment sur le documentaire «Belmondo par Belmondo». Il a ensuite commencé une carrière d’acteur en 2015 dans «La Vie très privée de Monsieur Sim». Il a enchaîné ensuite avec «All Inclusive», puis «Mon bébé». Passé entre temps par «Versus», et «Vous êtes jeunes, vous êtes beaux», il a décroché en 2020 son premier premier rôle avec le film «Envole-Moi», de Christophe Barratier.

Victor belmondo et son grand père qu’elle ressemblance pic.twitter.com/nCkJXyLg8y — cathy (@cathy_sau) September 9, 2021

Ilona Smet

Née en 1995, Ilona Smet est la fille du chanteur David Hallyday et du mannequin Estelle Lefébure. La nièce de l’actrice Laura Smet et petite-fille du chanteur Johnny Hallyday et de la chanteuse Sylvie Vartan a passé son enfance à Los Angeles, avant de s’installer en France lorsque ses parents ont divorcé en 2001. En mars 2013, suivant les pas de sa mère, elle a fait la couverture du magazine Elle et est entrée dans une agence de mannequinat. Après plusieurs shootings et défilés prestigieux, en 2018, elle est devenue égérie de la marque Mixa, comme sa mère Estelle Lefébure. Cette même année elle a confié dans une interview pour Madame Figaro qu'elle envisageait une carrière d'actrice, et pour cela travaillait avec un coach pour préparer ses auditions.

Ilona Smet



Les yeux des Hallyday pic.twitter.com/O8UcSNhyfH — Olivier (@Babu00110) June 20, 2018

Gabriel Kane Day-Lewis

Franco-américain, il est le fils des acteurs Daniel Day-Lewis et Isabelle Adjani. Né en 1995, peu après la séparation du couple, il a sorti en 2013 son premier single de hip-hop, «Green», puis en 2015 un EP soul «Ink In My Veins». Depuis cette année-là, il officie en tant que mannequin. Il a défilé pour les plus grands couturiers et tourné dans des spots publicitaires. «Longtemps, j'ai cherché à exister par moi-même. J'ai traversé une crise d'adolescence et d'identité qui m'a éloigné d'eux (ses parents, ndlr).Et puis j'ai compris que c'était une chance d'être le fils d'Isabelle Adjani et de Daniel Day-Lewis», avait-il déclaré à Citizen K.