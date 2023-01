L'actrice Jennifer Coolidge ouvre son compte TikTok en interprétant une chanson de JLO

A 61 ans, l’actrice Jennifer Coolidge s’est lancée sur le réseau TikTok. Pour ses premiers pas sur la plate-forme, elle a convié une invitée de marque.

Primée début janvier lors des Golden Globes pour sa performance dans la saison 2 de «The White Lotus», l'interprète de la fantasque Tanya McQuoid a fait ses débuts sur TikTok ce jeudi 19 janvier. Une entrée en matière qu'elle a voulu «cool», explique-t-elle.

«Salut, c'est mon premier TikTok, et j'essayais de penser à quelque chose de cool à faire, et je pense que je vais juste faire un poème que j'aime», lance ainsi Jennifer Coolidge face caméra.

Et de poursuivre en déclamant : «Don't be fooled by the rocks that I got, by the rocks that I got», avant de conclure «I'm still Jenny, Jenny, Jenny from the block». Des «vers» en fait extraits du titre «Jenny from the block», chanson sortie en 2002 et signée Jennifer Lopez, qui se trouve in fine juste à côté de Jennifer Coolidge, comme le dévoile l'actrice.

Un happening pas si anodin que ça. Les deux actrices partagent en effet l’affiche de la comédie d'action «Gunshot Wedding», disponible sur Amazon Prime Video dès le 27 janvier prochain.