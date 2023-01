Kylie Jenner révèle enfin le nouveau prénom de son fils, près d'un an après sa naissance

Près d’un an après la naissance de son deuxième enfant, et après avoir changé d'avis, Kylie Jenner a dévoilé le nouveau prénom de son fils.

Kylie Jenner lève le voile sur le prénom de son fils. Alors que le 2 février dernier, elle a mis au monde son deuxième enfant, l'influenceuse de 25 ans avait annoncé dans la foulée le prénom du bébé, avant de changer d'avis près d'un mois et demi plus tard. Une annonce qu'elle avait faite sur ses réseaux, précisant : «Pour votre information, le nom de notre fils n’est plus Wolf». Depuis, elle n'avait pas donné de plus amples précisions. Mais ce week-end, la demi-sœur de Kim Kardashian a mis fin au mystère.

À visage découvert

Dans un message posté sur Instagram, l'influenceuse a partagé plusieurs photographies de son fils, dont elle avait jusqu'alors pris soin de cacher le visage, révélant en légende le nouveau prénom du petit garçon, finalement baptisé Aire.

Une publication qui a fait le bonheur de ses fans, nombreux à craquer sur la bouille du petit frère de Stormi, fille aînée de Kylie Jenner. «Le voilà», «tellement mignon», ont écrit plusieurs internautes. Un petit garçon qui fait d'ailleurs le bonheur du clan Kardashian.

«Je t'aime Aire Webster», a ainsi réagi sa grand-mère Kris Jenner. «Le roi ! jeune roi», a de son côté commenté sa tante Khloé Kardashian, visiblement sous le charme du petit Aire.