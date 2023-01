Mort de Lisa Marie Presley : quelles sont les stars venues aux obsèques de la chanteuse ?

Une cérémonie en hommage à Lisa Marie Priesley, décédée d’une crise cardiaque, à l’âge de 54 ans, a eu lieu dimanche à Graceland, dans la propriété du King. Plusieurs personnalités étaient présentes.

C’est dans la demeure mythique d’Elvis Presley, à Graceland dans le Tennessee (Etats-Unis), que sa fille, Lisa Marie (qu'il avait eue avec l'actrice Priscilla Presley, ndlr), a été inhumée dimanche, entourée de ses proches et de ses amis. Stars et anonymes sont venus pour rendre un dernier hommage à la chanteuse et auteure, morte le 12 janvier dernier, à l'âge de 54 ans, d’une crise cardiaque.

Parmi les personnalités qui avaient fait le déplacement, on a pu apercevoir la chanteuse Alanis Morissette, Billy Corgan, leader des Smashing Pumpkins, Axl Rose des Guns N’ Roses, ainsi que Sarah Ferguson, une proche de Lisa Marie Presley. «Le deuil est le prix à payer de l'amour», a déclaré la duchesse d’York. Cette dernière a par ailleurs confié en exclusivité à Page Six que son amie était morte «d’un cœur brisé» après le suicide de son fils Benjamin en 2020, lequel repose désormais à côté d’elle.

Tous étaient également là pour soutenir les trois enfants de la fille du King dans cette terrible épreuve : Riley Keough, 33 ans, et les jumelles, Finley et Harper, âgées de 14 ans.