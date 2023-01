Star Academy : Élodie Frégé se confie sur son rapport à l'alcool

Invitée du podcast «Contre-addictions» de Rose, Élodie Frégé s’est exprimée librement sur les difficultés qu’elle a rencontré après avoir remporté la saison 3 de la Star Academy, et la manière dont l’alcool est devenu indispensable dans sa vie d’artiste.

Le temps des confidences. C’est au micro du podcast «Contre-addictions» de Rose qu’Élodie Frégé s’est confiée pour la première fois sur son rapport à l’alcool dans le cadre de sa vie d’artiste. La chanteuse révèle avoir développé le besoin de consommer deux verres avant de monter sur scène. Sans quoi elle ne sentirait pas la force de le faire.

«J’ai une vraie addiction qui dure jusque-là, mais qui pour l'instant n’est pas un problème - ou alors je me voile la face - c’est que je ne peux pas monter sur scène sans boire. Alors ça, je pense que je ne l'ai jamais dit en interview. C’est rien, ce sont deux verres, mais ce sont deux verres... Donc si j’avais énormément de succès et que j’avais des concerts tous les soirs, serais-je alcoolique ? Vraiment, c'est terrible !», explique-t-elle.

Et ce n’est pas tout. Élodie Frégé a également reconnu prendre de la cortisone au moindre coup de fatigue. «Parfois, je n'ai même pas la gorge fatiguée ni quoi que ce soit, mais je vais prendre mon petit cachet de 20 milligrammes, donc c'est rien», précise-t-elle. Une consommation qui peut toutefois rapidement devenir problématique comme lui explique Rose, qui avoue avoir «usé et abusé» de la cortisone au point de devenir accro, avant d’être obligée de se faire opérer plusieurs fois pour retirer «des polypes assez graves».

Des pensées suicidaires

Grande gagnante de la saison 3 de la Star Academy sur TF1, Élodie Frégé s’est exprimée sur les difficultés qu’elle a rencontré après sa victoire, et les pensées suicidaires qu’elle a eu. J’ai vécu ce truc d’être au bord, à l’agonie, de me dire, j’ai 22 ans, je suis toute seule chez moi, personne n’est libre, je vais crever, je ne peux même pas appeler ma mère parce que j’ai trop de pudeur. Cela m’a mise dans un trouble qui a fait que je me suis retrouvée dans ces situations où j'appelle les pompiers sinon je vais mourir. Je suis en tachycardie, j’ai eu envie de me foutre en l’air », lance-t-elle.

«Je n'ai pas gagné au loto, j'ai gagné une avance donc c'était déjà imposable à 48%. Et puis en fait, quand tu sais que tu as des comptes à rendre à un si gros label, qui attend de toi que tu sois la nouvelle starlette à la mode et que tout à coup toi, par le fait d'avoir vécu cette expérience à la Star Academy qui est une épreuve magnifique qui te permet d'en apprendre beaucoup à ton sujet, finalement tu n'as plus envie de faire ce qu'ils ont envie d'entendre», poursuit-elle.