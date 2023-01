«Rien ne justifie mon comportement» : Denis Brogniart, accusé de harcèlement moral, sort du silence

Accusé de harcèlement moral par de nombreuses ex-collaboratrices, Denis Brogniart reconnaît certains accès de colère que «rien ne saurait justifier».

Denis Brogniart dans la tourmente. Dans une longue enquête du magazine Voici, le célèbre animateur de Koh-Lanta fait face à de graves accusations de harcèlement moral de la part d’anciennes collaboratrices.

INFO VOICI - Denis Brogniart accusé de faits graves : des collaboratrices sortent du silence https://t.co/LEUwrX8wRQ pic.twitter.com/3S2Mrmn9Vc — Voici (@voici) January 27, 2023

Une journaliste a notamment raconté son calvaire en 2018 sur le plateau du «Mag», pendant la Coupe du monde de football. Après qu'elle avait hésité sur une question destinée aux téléspectateurs, Denis Brogniart avait profité de la coupure pub qui avait suivi pour l’humilier devant toutes les équipes, allant même jusqu’à lui lancer qu’elle n’était «qu’une merde, tout juste bonne à sourire».

Une autre ex-collaboratrice déclare que Denis Brogniart ne «supporte pas la co-présentation et pique des colères folles».

Pour une autre encore, sa collaboration avec l’animateur reste «le pire souvenir de sa carrière».

Ce comportement sexiste et ces accès de colère ne sont pas une surprise dans les couloirs de TF1. «Tout le monde sait que Denis Brogniart est capable de colères humiliantes en public, surtout avec les femmes», a confié un responsable syndical.

Des excuses

Contacté par Voici, Denis Brogniart a reconnu des dérapages. «Je suis très engagé, perfectionniste et à l’occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j’ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette», a-t-il dit avant de présenter des excuses.

«Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j’entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j’ai pu blesser.»