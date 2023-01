Lisa Loring, qui incarnait Mercredi dans la série «La Famille Addams», est décédée à l'âge de 64 ans

L'actrice Lisa Loring, qui incarnait Mercredi dans la série «La Famille Addams» dans les années 1960, est décédée ce samedi 28 janvier à l’âge de 64 ans.

Elle avait été Mercredi bien avant Christina Ricci et Jenna Ortega. Lisa Loring, qui jouait dans «La Famille Addams» dans les années 1960, est décédée ce 28 janvier, a fait savoir son amie Laurie Jacobson sur Facebook.

Capture Facebook Laurie Jacobson

Selon le message de l’écrivaine et productrice de télévision, l’actrice s’est éteinte à l'âge de 64 ans à Burbank en Californie, entourée de ses deux filles, des suites d'un accident vasculaire cérébral survenu quatre jours plus tôt.

Mannequin dès l'âge de 3 ans, Lisa Loring avait obtenu un rôle dans un épisode de la série télévisée «Dr. Kildare», avant de se faire connaître du grand public à l’âge de 6 ans dans la peau du personnage culte Mercredi.

Après «Ma Famille Addams» en 1966, elle avait ensuite rejoint le casting de la sitcom de ABC «The Pruitts of Southampton». Puis de 1980 à 1983, elle avait joué dans le soap opera de CBS «As the World Turns».

Après un téléfilm sur la Famille Addams en 1977, elle était apparue au casting de trois films d’horreur de série B, «Blood Frenzy» (1987), «Iced» (1988), and «Savage Harbor» (1987).

Comme de nombreux enfants-stars, Lisa Loring s’est longtemps battue contre la dépression, et les addictions, comme le rapporte IMDB. L’actrice aura lutté tout au long de sa vie contre un profond mal-être, accentué par une vie amoureuse compliquée.

Après avoir épousé son amour d'enfance, Farrell Foumberg, en 1973, alors qu'elle avait 15 ans, et avec qui elle aura une fille, elle divorcera un an plus tard. Elle épousera ensuite en 1981 son deuxième mari, l'acteur Doug Stevenson, dont elle aura également une fille avec lui, avant que leur mariage ne prenne fin en 1983.

En 1987, Loring se mariera une nouvelle fois, avec l'acteur de films X Jerry Butler. Dans les années qui suivront elle exprimera à plusieurs reprises son mécontentement de le voir poursuivre ses activités dans le porno. Ils se sépareront en 2008 et leur divorce sera prononcé en 2014.



Jenna Ortega, Mercredi dans la récente série de Tim Burton, avait confié avoir voulu rendre hommage à l'actrice avec la «frug dance» : «Je savais qu'il y avait certaines choses que je voulais faire absolument. J'ai rendu hommage à Lisa Loring, la première Mercredi Addams. J'ai refait un peu son shuffle, sa fameuse danse... ça a été coupé, mais c'est là quelque part», s’était confiée l’actrice au micro du média américain «Entertainment Weekly».

I saw your iconic dance so many times that I decided to search for all the inspirations/references and that's the result pic.twitter.com/QRpOBdNyPV

— dani (@daniforadeserie) November 27, 2022