Lisa Marie Presley s'était imposée un régime extrême avant son décès

Selon le site américain TMZ, Lisa Marie Presley s’était lancée dans un régime extrême plusieurs mois avant son décès, afin de participer à la cérémonie des Golden Globes pour y soutenir le film «Elvis». Elle était également retombée dans son addiction aux opioïdes.

Les vieux démons. Selon le site américain TMZ, qui a récolté les confidences de membres de la famille, Lisa Marie Presley s’était imposée un régime «extrême» plusieurs mois avant sa mort, afin d’être à son aise au moment d’arpenter le tapis rouge des Golden Globes et des autres cérémonies où le film «Elvis» serait en compétition.

Une autre source précise qu’elle a subi une intervention de chirurgie plastique et entamé un traitement médicamenteux pour perdre du poids deux mois auparavant. Elle aurait perdu plus de 20 kilos, dans les six semaines avant la cérémonie. Cette source affirme que Lisa Marie Presley était également retombée dans son addiction aux opioïdes, contre laquelle elle luttait depuis de nombreuses années. Son interview avec la chaîne américaine ExtraTV avait suscitée beaucoup d’inquiétudes, Lisa Marie Presley ayant du mal à se tenir droite.

Des sources émanant de la famille et de la police ont précisé à TMZ que, le matin où elle est morte, Lisa Marie Presley s’était plainte d’une douleur abdominale. La cause du décès officielle n’est pas encore connue, et dépendra de l’analyse toxicologique dont les résultats ne seront pas connus avant plusieurs mois.