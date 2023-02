«J'aime autant les filles que les garçons» : Angèle se confie comme jamais sur sa vie sentimentale

Dans un entretien publié ce 31 janvier dans le magazine Vogue, dont elle fait la couverture, la chanteuse Angèle évoque sa vie amoureuse et son attirance pour les filles, née quand elle avait 13 ans.

Des confidences sans tabou. Angèle se confie sur plusieurs sujets intimes, notamment sur sa vie amoureuse dans une longue interview publiée ce 31 janvier.

La jeune chanteuse belge affirme que dès l'âge de 13 ans, elle sentait qu'elle était «aussi attirée par les filles», mais qu'elle a refoulé cette attirance, notamment parce que dans l'établissement privé catholique qu'elle fréquentait, il lui a longtemps été répété que «c'est contre-nature d'être homosexuel», mais aussi à cause des injonctions de la société.

«Il n'y a rien à faire : tu marches dans la rue, à l'aéroport, tu regardes les publicités... quand on te montre un couple, c'est toujours un couple hétéro, et si c'est un couple gay, c'est le sujet. (...) Donc, au départ, l'attirance pour les filles, c'est un truc que je réprimais, bien sûr», explique-t-elle, avant d'ajouter : «Mais étant bi, ça m'arrangeait d'être aussi attirée par les mecs – car j'aime vraiment les garçons, autant que les filles. Ça faisait que c'était plus simple de le dissimuler».

Angèle a ensuite été en couple avec une femme et n’a dès lors «plus considéré les filles comme une parenthèse», souligne-t-elle. «Quand j'ai éprouvé des sentiments pour une fille, au point de vivre une relation, je n'ai plus pu considérer les filles comme une parenthèse. Je me disais à l'intérieur : 'Angèle, toute ta vie t'as essayé de garder cette porte close, maintenant qu'elle est ouverte, on y est'.»

Protéger sa vie personnelle

Ce n'est pas plus simple pour autant, dit-elle. «J'ai beau avoir pris la parole sur l'homosexualité, avoir écrit Ta Reine et pas Ton Roi, être devenue une icône bisexuelle pour certains, il y a mille petites choses de la vie quotidienne qui te rappellent que tu es en marge», regrette-t-elle.

Interrogée sur sa situation amoureuse actuelle, l’interprète de «Balance ton quoi» est cependant restée évasive. «Ça, je ne veux plus y répondre… parce que ma vision du couple a tellement changé (...) À ce moment-ci de ma vie, je ne le perçois plus comme un lien essentiellement exclusif. Je suis plus en phase avec l'idée du polyamour», a-t-elle simplement déclaré.

Quant à savoir si elle souhaite fonder une famille, la question ne se pose pas pour elle pour l’instant. Confiant trouver angoissante l’idée d’avoir un enfant, elle se laisse le temps d’y penser et refera le point sur le sujet «dans cinq ans».

En août 2020, l'artiste bruxelloise avait révélé sa bisexualité via un post Instagram. Depuis, la chanteuse est devenue une véritable icône de la communauté LGBTQ+.