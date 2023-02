Saint-Valentin : Victoria Beckham partage des photos inédites de son couple

Victoria Beckham est allée retrouver des photographies vieilles de près de 30 ans pour célébrer son couple avec son mari David, à l'occasion de la Saint-Valentin.

Souvenirs souvenirs. C'est en remontant le temps que l'ex-Spice Girl a tenu a célébrer son couple en ce 14 févier. La styliste est allée piocher dans son album photo des clichés pris il y a plus de deux décennies, mettant en scène les deux tourtereaux en vacances, au début de leur relation. Les deux stars se sont rencontrées en 1997 à l'issue d'un match de Manchester, avant de se marier deux ans plus tard, en juillet 1999. Deux photographies qu'elle a partagé sur Instagram, accompagnées d'un tendre message.

«26 ans et toujours mon Valentin, je t'aime tellement», a légendé l'épouse de David Beckham, sans oublier de mentionner leurs quatre enfants Brooklyn, 23 ans, Roméo, 20 ans et sosie de son père, Cruz, 17 ans et la petite dernière, Harper, 11 ans.

L'ex-footballeur n'a pas non plus manqué ce rendez-vous. Comme son épouse, il est également allé fouiller les archives familiales pour retrouver, lui aussi, un cliché datant de plusieurs années.

Visiblement, près de 24 ans après leur mariage, Victoria et David Beckham sont toujours sur la même longueur d'onde.