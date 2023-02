«Je pourrais tuer mon ex» : la guerre des mots continue entre Shakira et Gerard Piqué

«Je pourrais tuer mon ex», a dit Shakira dans une nouvelle vidéo, synchronisant les paroles du tube «Kill Bill» de SZA tout en nettoyant sa cuisine. Une nouvelle pique à destination de Gérard Piqué.

La pilule ne passe pas, surtout pas le jour de la Saint-Valentin. Ce 14 février, Shakira a posté une nouvelle vidéo sur Instagram qui semble une nouvelle fois prendre pour cible son ex Gerard Piqué.

On y voit l’interprète de «Hips Don't Lie» faire un lip sync sur la chanson «Kill Bill» de SZA dont les paroles sont plutôt explicites : «Je pourrais tuer mon ex, ce n'est pas la meilleure idée. Sa nouvelle petite amie sera la suivante, comment suis-je arrivée ici ? Je pourrais tuer mon ex, mais je l'aime toujours. Mieux vaut être en prison que seule.»

Les fans n'ont pas tardé à sauter dans la section des commentaires, notant que la vidéo faisait sûrement écho à l’officialisation de Gerard Piqué avec sa nouvelle petite amie Clara Chia Marti, 23 ans.

En janvier déjà, la star colombienne avait mis les réseaux sociaux en ébullition avec la publication d'une chanson dans laquelle elle règle ouvertement ses comptes avec son ancien partenaire.

Intitulée «BZRP Music Session #53» et écrite en collaboration avec le célèbre producteur argentin Bizarrap, la chanson s'attaque au père de ses deux enfants mais aussi à sa nouvelle compagne.

«Beaucoup de gym, mais fais aussi travailler un peu ton cerveau», «Tu as changé une Ferrari pour une Twingo», «Une Rolex pour une Casio», «Je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures ou me supplies», «Je t'ai surpassé et c'est pour ça que tu es avec quelqu'un comme toi», y chante-t-elle.

L’ex-footballeur espagnol avait rapidement répliqué à ces attaques avec ironie en arborant une Casio à son poignet et en se déplaçant en Twingo.

L’infidélité du sportif ne passe pas

Gerad Piqué et Shakira avaient annoncé leur séparation en juin dernier après des rumeurs d'infidélité présumée de la star du football.

Piqué aurait entamé son aventure avec Clara Chia Marti – une étudiante en relations publiques – alors qu'il était encore avec la mère de ses deux enfants. Il a été rapporté plus tard que la chanteuse «She Wolf» avait appris l'affaire présumée en remarquant la présence d’un pot de confiture dans leur réfrigérateur alors que Piqué et leurs enfants Milan, 10 ans, et Sasha, 7 ans, n'aiment pas du tout la confiture.

Aujourd’hui le footballeur vit au grand jour son histoire d’amour avec sa nouvelle petite-amie. L'ex de Shakira a même fait savoir qu’il était «la marionnette» de la jeune femme qui choisit notamment pour lui ses tenues.

«La vérité c’est que je vais faire du shopping avec ma copine. C’est elle qui achète des vêtements pour moi. C’est comme si j’étais sa marionnette», aurait lâché Gerard Piqué dans un chat sur Twitch, selon des propos retranscrits par le «Daily Mail». Un nouveau thème de chanson tout trouvé pour Shakira ?