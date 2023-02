Jennifer Lopez et Ben Affleck : les deux acteurs se font des tatouages pour leur première Saint-Valentin en tant qu'époux

Jennifer Lopez, 53 ans, a révélé qu'elle et Ben Affleck, 50 ans, avaient marqué leur première Saint-Valentin en tant que mari et femme, en se marquant tous les deux la peau avec des tatouages complémentaires.

«L'engagement est sexy», a écrit Jennifer Lopez ce 14 février dans un post Instagram, qui dévoile les tatouages qu’elle et son époux Ben Affleck se sont offerts pour célébrer leur amour à l’occasion de leur première Saint-Valentin en tant que couple marié.

Une série de photos partagées par l'actrice de «Shotgun Wedding» montre son nouveau tatouage – un signe infini qui semble contenir les prénoms Jennifer et Ben écrits en cursif. Le milieu du symbole, qui se trouve au-dessus de la cage thoracique, est traversé par une flèche.

Ben Affleck adepte des tatouages

Jennifer Lopez a également dévoilé une photo du tatouage de Ben Affleck. Celui-ci comporte deux flèches qui se croisent, avec la lettre J au-dessus des flèches croisées tandis que la lettre B est en dessous.

Un dessin très romantique et bien plus discret que le tatouage qui occupe le dos de l'acteur.

#BenAffleck is finally coming clean about his infamous back tattoo. https://t.co/hCj6CGtk3i — POPSUGAR (@POPSUGAR) March 14, 2019

D’autres photos amusantes du couple accompagnent le message de J-Lo sur les réseaux sociaux, dont une dans laquelle elle et Ben Affleck semblent recréer une scène emblématique de son clip vidéo «Jenny from the Block», datant de 2002.

Quelques mois après leur union, le couple respire le bonheur. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont célébré leur mariage le 16 juillet dernier à Las Vegas. «C'était le plus beau jour de notre vie», avait confié Jennifer Lopez lors de son passage dans l’émission de Jimmy Kimmel.

«Il y a 20 ans, nous étions censés nous marier», avait-elle ensuite rappelé à propos de ses premières fiançailles avec l'acteur en 2002, avant d'ajouter : «Tout s’est effondré à l’époque». Les deux stars avaient en effet décidé de se séparer et le sont restées longtemps, vivant chacun de leur côté des histoires d'amour, avant de renouer. Mais cette fois c'est pour toujours en est persuadée J-Lo, en atteste le symbole qu'elle porte désormais dans la peau.