Mort de Raquel Welch : qui étaient ses quatre maris ?

Sex-symbol d’Hollywood, Raquel Welch s’est éteinte mercredi, à l’âge de 82 ans. Aussi célèbre pour sa plastique que pour ses rôles, l’actrice a eu une vie amoureuse tumultueuse et s’est mariée à quatre reprises.

«J'avais vraiment le sentiment que les gens se moquaient totalement de moi, ils ne s'intéressaient qu'à l'autre femme : celle à califourchon, en bikini de peau de lapin, avec cette impossible taille de guêpe !», racontait Raquel Welch dans son autobiographie parue en 2010. Cette plastique faisait de l’actrice, décédée mercredi à 82 ans, la quintessence de la féminité - au même titre que Marylin Monroe - et l’objet de tous les fantasmes. Elle a eu au total quatre époux, et deux enfants avec le premier d'entre eux.

james welch

Tous les hommes tombaient sous son charme, à commencer par James Welch, son premier mari rencontré sur les bancs du lycée, qu’elle épousa à la fin des années 1950. De son vrai nom Jo-Raquel Tejada, celle qui remporta dans sa jeunesse de nombreux concours de beauté a décidé de prendre le nom de son conjoint pour devenir officiellement Raquel Welch, le 8 mai 1959.

De cette union qui durera cinq ans, vont naître deux enfants : Damon en 1959, et Latanne «Tahnee» Rene en 1961.

PATRICK CURTIS

Après avoir enchaîné des jobs de serveuse et des contrats dans le mannequinat, la jolie latino-américaine, fraîchement divorcée, est engagée pour des rôles mineurs à la télévision et au cinéma au début des années 1960, époque au cours de laquelle elle rencontra le producteur Patrick Curtis.

Raquel Welch et Patrick Curtis le 14 février 1967, à Paris (© AFP)

Cet homme qui participa à faire d’elle le sex-symbol que le tout-Hollywood connaît aujourd'hui, tomba rapidement amoureux, et l’épousa à Paris, le 14 février 1967. Pour l’occasion, l’actrice et jeune mariée portait une mini-robe en filet blanc qui ne passa pas inaperçue.

ANDRÉ WEINFELD

Après une union qui s'est scellée par un divorce en 1972, Raquel Welch, qui a décroché un Golden Globe pour son rôle dans «Les Trois Mousquetaires», a fait la connaissance du réalisateur, scénariste, journaliste et photographe franco-américain André Weinfeld sur le tournage de «L’animal». Un film signé Claude Zidi et sorti sur les écrans en 1977.

Raquel Welch et André Weinfeld le 15 septembre 1981, à Paris (© PIERRE GUILLAUD/AFP)

En 1980, les amoureux se sont dit «oui» pour le meilleur et pour le pire. Pendant dix ans, ils vécurent heureux, André Weinfeld produisant des spectacles et des émissions autour de Raquel Welch, et du yoga, la passion de sa belle.

Richard Palmer

Mais la romance s’acheva en 1990, et la star américaine profita de nouveau de sa vie de mère célibataire, laquelle a toujours été très courtisée.

Raquel Welch et Richard Palmer le 18 février 2002, à Los Angeles (© LUCY NICHOLSON/AFP)

Alors âgée de 68 ans en 2008, Raquel Welch divorça pour la quatrième fois de Richard Palmer, un entrepreneur de quatorze ans son cadet avec qui elle partageait sa vie depuis 1999.