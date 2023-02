Bruce Willis : «Il a fallu que je le secoue» sur son dernier tournage, raconte l’acteur Jimmy Jean-Louis

Alors que l’on sait désormais que Bruce Willis est atteint d'une forme sévère de démence, l’acteur Jimmy Jean-Louis évoque dans une interview, parue ce lundi dans Le Parisien, le comportement de l'acteur durant ce qui restera son tout dernier tournage, celui du film «Detective Knight : Rogue», qui avait eu lieu d'octobre à décembre 2021.

Plusieurs mois avant l'annonce du terrible diagnostic, l'état de santé de Bruce Willis était déjà très inquiétant. Dans un entretien accordé au Parisien, l’acteur Jimmy Jean-Louis est revenu sur le tournage de ce qui restera le tout dernier film de la star de «Piège de Cristal», «Detective Knight : Rogue».

«Durant le tournage, (qui s'était tenu du mois d'octobre à décembre 2021, ndlr), j'ai vite compris que ce n'était pas le Bruce que j'avais connu 21 ans plus tôt. Il n'avait pas la même énergie, il avait des pertes de mémoire, des difficultés à trouver ses marques. J'étais surpris, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave (....) Il y a eu des moments difficiles et on voyait qu'il n'avait pas toutes ses capacités», a commencé par expliquer Jimmy Jean-Louis.

Face à l’apathie de l’acteur durant certaines scènes, Jimmy Jean-Louis dit avoir «haussé le ton». «J'ai dû le secouer pour obtenir une réaction car il n'en avait pas ! Il a fallu que je monte d'un cran, hausser le ton, dire des mots désagréables. J'avais des scrupules car c'est quand même Bruce Willis. Cela m'a troublé. Ce fut difficile pour moi. C'est cette scène que nous avons tournée en dernier, et il s'est avéré que c'est la dernière de sa carrière», a-t-il expliqué. «J'espère que la médecine pourra très vite faire des progrès et qu'il retrouvera un peu ses capacités», a-t-il ajouté.

Il y a malheureusement peu de chance que cela se produise, car l’état de Bruce Willis ne cesse de s’aggraver et les dommages seraient irrémédiables.

Un diagnostic sans espoir

Bruce Willis souffre en effet de démence fronto-temporale, une maladie neurodégénérative incurable qui touche les neurones des lobes frontaux et temporaux, et apparaît généralement chez des personnes âgées entre 40 et 65 ans. Elle cause notamment des troubles de la mémoire, des difficultés à se mouvoir, ainsi que des changements de comportement.

C'est Emma Heming, l'épouse de Bruce Willis, qui a annoncé ce diagnostic le 16 février. «L'état de Bruce a progressé et nous avons désormais un diagnostic plus spécifique : démence fronto-temporale. Malheureusement, les difficultés de communication ne sont que l'un des symptômes de la maladie de Bruce», a-t-elle confié sur Instagram. «Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir», a-t-elle ajouté.

Quelques mois plus tôt, Demi Moore, avait déjà annoncé que son ex-époux devait «mettre un terme à sa carrière après avoir reçu «un diagnostic d’aphasie» ayant «un impact sur ses capacités cognitives». «Après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui», avait-elle déclaré sur les réseaux sociaux, provoquant une immense tristesse chez tous les fans du célèbre acteur.