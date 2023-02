Madonna : «l'enflure due à la chirurgie a diminué», plaisante la chanteuse à propos de son apparence aux Grammy Awards

La star était montée au créneau pour dénoncer «l’âgisme et la misogynie» dont elle s’estime victime, après avoir été moquée sur les réseaux pour son visage enflé lors de la cérémonie de Grammy Awards. Madonna a posté de nouvelles photos d’elle pour annoncer, avec cette fois une pointe d'humour, que «l'enflure due à la chirurgie a diminué».

Fière du résultat. Ce lundi 20 février, la reine de la pop a partagé une nouvelle photo d'elle sur Twitter, qu'elle a sous-titrée : «Regardez comme je suis mignonne maintenant que l'enflure due à la chirurgie a diminué. Mdr.» Elle a ponctué la déclaration avec un emoji pleurant de rire.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol pic.twitter.com/jd8hQyi2Az — Madonna (@Madonna) February 20, 2023

Le ton du post est cette fois beaucoup plus léger que celui envoyé après les Grammy Awards. La chanteuse de «Ray Of Light» y avait répondu séchement aux critiques sur son physique qui avaient fusé après la soirée, les internautes ne se privant pas de dire tout le mal qu'ils pensaient de «sa chirurgie esthétique ratée».

«Au lieu de se concentrer sur ce que j'ai dit dans mon discours (...) beaucoup de gens ont choisi de ne parler que de photos en gros plan de moi prises avec un appareil photo à long objectif par un photographe de presse qui déformerait le visage de n'importe qui», avait-elle déploré.

La réponse d'une «pionnière»

«Une fois de plus, je suis victime de l'âgisme et de la misogynie qui imprègnent le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui refuse de célébrer les femmes qui ont dépassé l'âge de 45 ans et ressent le besoin de les punir si elles continuent à être fortes, volontaires, travailleuses et aventureuses [...] Je ne me suis jamais excusée pour aucun des choix créatifs que j'ai faits ni pour mon apparence ou ma tenue vestimentaire et je ne vais pas commencer», avait-elle affirmé avec fermeté.

Madonna avait souligné le fait qu'elle était «attaquée par les médias depuis le début de sa carrière». «Mais je comprends que tout cela n'est qu'un test et je suis heureuse de faire la pionnière pour que toutes les femmes derrière moi puissent avoir plus de facilité dans les années à venir».

La chanteuse avait terminé son message avec les paroles de Beyoncé : «Vous ne briserez pas mon âme.» Désormais, on sait que son humour est également incassable.